Петришенко: Беларусь заинтересована, чтобы в ЕАЭС не было барьеров на пути движения товаров

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована, чтобы в ЕАЭС не было барьеров и ограничений на пути движения товаров. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра, член Совета Евразийской экономической комиссии от Беларуси Игорь Петришенко перед заседанием Совета ЕЭК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Повестка дня состоит более чем из 30 вопросов. Это актуальные темы, которые связаны с продвижением наших товаров, реализацией соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, увеличением товарооборота. Кстати, по результатам прошлого года в ЕАЭС внутренний товарооборот вырос на 23%. Это очень важно для нашей страны с открытой экономикой. Мы заинтересованы, чтобы не было барьеров и ограничений на пути движения наших товаров, в том числе сельхозпродукции. Кстати, сегодня на повестке дня вопросы, связанные с ускорением передвижения товаров, которые подлежат ветеринарному, фитосанитарному контролю", - сказал Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко

Кроме того, по поручению глав государств будет обсуждаться активизация вовлечения государств-наблюдателей (в первую очередь Узбекистана) в вопросы взаимодействия в ЕАЭС. Еще одна актуальная тема - расширение торговли с третьими странами.

"Также будем рассматривать снижение тарифной защиты по ряду товаров, чувствительных для нашей страны. Это оксид титана, который используется в производстве "Могилевхимволокно". Это позволит нарастить производство и поставки нашей продукции как внутри страны, так и на экспорт. Будет обсуждаться и ряд других вопросов, связанных с таможенной тарифной защитой и созданием благоприятных условий передвижения товаров в ЕАЭС", - резюмировал вице-премьер.-0-

Фото Николая Петрова