Петришенко: Беларуси и Азербайджану нужно сохранить темп развития торгово-экономического сотрудничества

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Азербайджану нужно сохранить темп развития торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Визит Президента Беларуси в Азербайджан в апреле 2021 года дал мощный импульс нашей совместной работе. Несмотря на определенные ограничения, связанные с пандемией, сотрудничество развивается по всем направлениям. Уровень товарооборота за 11 месяцев 2021 года приблизился к отметке в $800 млн. Это очень солидная цифра, рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года практически в два раза. Нам важно сохранить темп нашего торгово-экономического сотрудничества", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, одно из важнейших направлений взаимодействия - промышленная кооперация. Так, активно развивается сборочное производство белорусской техники на Гянджинском автомобильном заводе.

"Кроме того, мы договаривались, что наши проектные институты обстоятельно поработают по вопросам восстановления инфраструктуры, по теме агрогородков. Актуально также развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства, активно взаимодействуют наши аграрные ведомства, намечены конкретные планы и подходы по взаимодействию в сфере животноводства, молокопереработки, растениеводства", - отметил вице-премьер.

Во время встречи

Развивается межмидовское и межпарламентское сотрудничество, взаимодействие в сфере культуры, науки, образования, туризма. "Готовимся, чтобы реализовать инициативу Президента Азербайджана в плане проведения молодежного форума. Он запланирован на февраль текущего года, мы планируем отправить делегацию более 20 человек, чтобы обменяться подходами и активизировать наше взаимодействие. В планах Дни культуры Беларуси в Азербайджане, а затем ответные мероприятия в Беларуси. Надеемся, что будет восстановлен допандемийный уровень взаимодействия в сфере туризма и к нам будут приезжать из Азербайджана в том числе в санаторно-курортные учреждения. У нас организована реабилитация после COVID-19", - обратил внимание Игорь Петришенко.-0-

Ульви Бахшалиев

Фото Николая Петрова