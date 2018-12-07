Петришенко: Беларуси нужны не низкие цены на газ, а равные условия для субъектов хозяйствования

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларуси нужны не низкие цены на российский газ, а создание равных условий для субъектов хозяйствования. Об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, комментируя состоявшуюся накануне в Санкт-Петербурге дискуссию на Высшем Евразийском экономическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Петришенко отметил, что на питерском саммите президентами стран Евразийского экономического союза рассматривались вопросы, которые не находили решения на более низком уровне - на уровне Коллегии Евразийской экономической комиссии, Совета ЕЭК, Евразийского межправительственного совета.

"Формирование общего рынка газа, общего рынка нефти и нефтепродуктов - актуальная тема, - сказал Игорь Петришенко. - Без них, как подчеркнул глава белорусского государства, без этих ключевых аспектов невозможно полномасштабное полноценное функционирование Евразийского экономического союза. В первую очередь это подходы к ценообразованию на рынке газа. Мы исходим из того, что нам не надо низкие цены, мы всегда последовательно выступали за создание равных условий субъектам хозяйствования. То есть мы должны находиться в единой конкурентной среде - будь-то субъект хозяйствования России, Беларуси, Казахстана, Армении или Кыргызстана".

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