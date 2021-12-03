Петришенко на Экономсовете СНГ проинформировал о предварительных итогах председательства Беларуси

3 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко на состоявшемся 2 декабря в Москве заседании Экономического совета СНГ проинформировал о предварительных итогах белорусского председательства в органах Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"В рамках заседания Экономсовета СНГ главы делегаций обменялись мнениями об актуальных вопросах экономического сотрудничества стран СНГ, - отметили в пресс-службе. - Игорь Петришенко информировал участников заседания о предварительных итогах председательства Республики Беларусь в органах Содружества, выступил с рядом предложений".

На заседании была заслушана информация о ходе согласования проекта соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. "Принято решение просить правительства сторон ускорить подготовку предложений по наполнению индивидуальных перечней обязательств стран-участников соглашения", - отметили в дипмиссии.

Главы делегаций заслушали отчет "О деятельности координационного совета руководителей налоговых служб государств - участников СНГ в 2016-2020 годах", информацию о реализации комплекса мер по развитию энергетического машиностроения. Были рассмотрены ход выполнения плана первоочередных мероприятий по реализации концепции сотрудничества в области химической промышленности, итоги реализации комплекса мер по развитию и стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива для транспортных средств на период до 2020 года.

Члены Экономсовета СНГ одобрили нормативы качества жизни, проект концепции сотрудничества по развитию виноградарства и виноделия и плана основных мероприятий по ее реализации, проект комплекса совместных действий по обеспечению биологической безопасности генетического материала при воспроизводстве сельскохозяйственных животных на период до 2026 года. "Утвердили смету расходов на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны на 2022 год (с Заявлением Республики Беларусь), смету доходов и расходов по внебюджетным средствам Межгосударственного статистического комитета Содружества на 2022 год, приняли к сведению ряд информационно-аналитических материалов, подготовленных Исполкомом СНГ", - добавили в пресс-службе.

Очередное заседание Экономсовета СНГ решено провести 18 марта 2022 года в Москве.-0-