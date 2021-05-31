Петришенко: необходимо усиленно работать над снятием барьеров и ограничений в ЕАЭС

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос снятия барьеров и ограничений в ЕАЭС требует особого внимания. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время встречи с членом Коллегии (министром) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегамом Варданяном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотелось бы обсудить основные аспекты, связанные с ликвидацией барьеров и ограничений в ЕАЭС. Благодаря нашей совместной работе в прошлом году мы продвинулись в этом вопросе. Определенный темп взяли и в текущем году, по ряду направлений необходимо усиленно работать", - сказал Игорь Петришенко.

Во время встречи

По его словам, белорусская сторона рассчитывает, что в этом году удастся достичь результата в области снятия тех барьеров и ограничений, которые мешают продвижению товаров на рынке ЕАЭС. В числе актуальных вопросов вице-премьер назвал продвижение кабельной продукции, щебня. "Что касается сферы информационных технологий, мы внесли корректировки по вопросам, связанным с интегрированной информационной системой ЕАЭС. Надеемся, что шероховатости будут исправлены в самое ближайшее время", - отметил он и подчеркнул актуальность темы цифровизации для стран союза.

Гегам Варданян прибыл в Беларусь для участия в XXVII Международной специализированной выставке по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021", в частности в III Евразийском цифровом форуме. "Это один из основных форумов по цифровой тематике в нашем регионе, мы уделяем ему особое внимание. В рамках этого форума будем обсуждать различные направления цифровизации, информатизации, перспективные проекты", - отметил он.-0-

Гегам Варданян

Фото Сергея Шелега