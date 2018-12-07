Петришенко о налоговом маневре в РФ: Беларуси нужна не компенсация, а сохранение базовых условий

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь настаивает не на компенсации в условиях проведения Россией налогового маневра в нефтяной отрасли, а на сохранении сложившихся базовых условий сотрудничества. Об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, комментируя итоги состоявшегося накануне в Санкт-Петербурге заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы считаем, что это не компенсация, а сохранение тех базовых условий, которые Россия нам предложила, с которыми мы согласились, и в одностороннем порядке менять правила игры в рамках союзнических отношений и в рамках Евразийского экономического союза мы считаем неправильным", - сказал Игорь Петришенко.

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