Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
6 июня 2019, Чт
+22°C
Малооблачно EUR 2.3584
USD 2.0991
RUB 3.2206
Главное
Александр Лукашенко и Леонид Кучма Лукашенко встретился в Минске с Кучмой
Президент
В Беларуси приняты допмеры по борьбе с незаконным использованием беспилотников в запретных зонах
Президент
Международный вещательный центр II Европейских игр заработает с 17 июня
Общество
"Из общежития переедем в "трешку!" Семья из Гродно решила вопрос с жильем благодаря покупке в "Евроопт"
Общество
Качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным - Худык
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Мемориальную доску в честь музыканта Чеслава Немена открыли в Гродно
20:13 Регионы
Сергей Гуренко вернулся в минское "Динамо"
19:33 Спорт
Бездействие руководителя совхоза в Свислочском районе повлекло неисправность доильного оборудования
19:21 Регионы
Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП в Минске
19:20 Происшествия
Петришенко о ситуации в ЕАЭС: замедление интеграции из-за "головокружения от успехов"
19:10 Экономика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка всемирно известных снимков Александра Родченко открылась в Витебске
19:03 Культура
Претендентки на титул королевы студенчества в Ставрополе сдали нормы ГТО
18:43 Общество
Более 1,6 тыс. предприятий в Беларуси работают в сфере легкой промышленности
18:41 Экономика
Статуя известного скульптора Осипа Цадкина появилась в Минске
18:30 Культура
Новые национальные эталоны утверждены в Беларуси
18:20 Общество
В Мозырском районе бесправник врезался в дерево, пострадали два пассажира
18:17 Происшествия
Криштапович: выставка к II Европейским играм отражает гармонию спортивных достижений и творчества
18:14 Культура
В Гомеле столкнулись две легковушки, пострадала девочка
18:05 Происшествия
Семашко: Беларусь готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Московской областью по всем направлениям
18:04 Экономика
Экспортный потенциал белорусского пищепрома представили в китайском Чжэцзяне
17:55 Экономика
Лариса Долина, "Хор Турецкого" и лезгинка: День многонациональной России пройдет 8 июня в Минске
17:52 Регионы
Посол России рассказал, какими принципами будет руководствоваться при работе в Беларуси
17:42 Политика
Соболенко и Мертенс вышли в полуфинал парного разряда "Ролан Гаррос"
17:42 Спорт
В Финляндии сформировано новое правительство во главе с Антти Ринне
17:32 В мире
Беларусь готова создать в Курской области хаб по поставкам калийных и азотных удобрений - Семашко
17:20 Экономика
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Славянский базар в Витебске-2019 Славянский базар в Витебске-2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Жара в Беларуси Жара в Беларуси
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Петришенко о ситуации в ЕАЭС: замедление интеграции из-за "головокружения от успехов"

Экономика 06.06.2019 | 19:10
Во время форума. Фото посольства Беларуси в России
Во время форума. Фото посольства Беларуси в России

6 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьер Беларуси считает, что в Евразийском экономическом союзе наблюдается замедление интеграции из-за "головокружения" от прежних успехов, а Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) нуждается в расширении полномочий и повышении ответственности. Об этом он заявил сегодня на ХXIII Петербургском международном экономическом форуме, выступая на одной из его основных секций - "Евразийский экономический союз. Стратегия будущего", сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Отвечая на вопрос президента Делового совета ЕАЭС Виктора Христенко, выступившего в качестве модератора сессии, о предстоящем со следующего года председательстве Беларуси в ЕЭК и основных стратегических задачах, стоящих перед ЕАЭС, Игорь Петришенко отметил, что каждая страна должна получать свою выгоду от этого интеграционного союза. При этом на сегодняшний день наблюдается замедление интеграционных процессов, а достигнутые договоренности выполняются не в полной мере. "Мы от зоны свободной торговли, созданной в СНГ, максимально быстрыми шагами перешли к единой таможенной территории, к Таможенному союзу "тройки", а затем сразу же приросли, расширились и трансформировались в Евразийский экономический союз "пятерки". И получается, что на определенном этапе, как говорили классики, у нас появилось "головокружение от успеха" интеграционного, но по многим аспектам, мы видим, не удалось достигнуть такого успеха", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что притормозив процесс наделения определенными полномочиями ЕЭК, оставив при этом ключевые аспекты регулирования за национальными правительствами, в настоящее время наблюдается рост количества препятствий во взаимной торговле. "Мы доработались до того, что даже отдельного министра ЕЭК по изъятиям ввели, который занимается только изъятиями, но, к сожалению, их не становится меньше, их становится больше. Поэтому надо преодолевать национальный эгоизм, еще раз проинвентаризировать все то, чего нам удалось достичь за пять лет нашего функционирования", - считает Игорь Петришенко.

Вице-премьер подчеркнул также необходимость расширения регуляторной компетенции Евразийской экономической комиссии. "ЕЭК должна обладать более широкими полномочиями, и уровень ее ответственности должен тоже повышаться, - убежден он. - Если из-за того, что комиссия не досмотрела, был нанесен ущерб от непринятия, промедления, либо принятия решения об отмене того или иного решения, принятого национальным правительством, которое нанесло ущерб другим странам, - должны вводиться компенсационные элементы ответственности, иначе мы не преодолеем тот нигилизм, который, к сожалению, существует в правоприменительной практике нашего Евразийского экономического союза".

Говоря о цифровизации экономических процессов в ЕАЭС, вице-премьер подчеркнул, что она должна подводиться под конкретные проекты. "Цифра не должна быть ради цифры", - подчеркнул он.

Игорь Петришенко выразил надежду на то, что в ближайшее время повестка дня евразийской интеграции станет понятной простым людям, которые должны чувствовать преимущества от нее. Он заверил, что Беларусь сделает все возможное, чтобы ее председательство принесло в результате успех всему Евразийскому экономическому союзу.

На Петербургском международном экономическом форуме члены белорусской делегации во главе с Игорем Петришенко принимают также участие в работе секций "Энергетическая панель", "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности", "Российская экономика в поисках стимулов роста", в пленарных заседаниях.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
ЕАЭС, ЕЭК, форумы
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3584 BYN 2.357 BYN 2.361 BYN
USD
2.0991 BYN 2.096 BYN 2.099 BYN
RUB
3.2206 BYN 3.215 BYN 3.226 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Олимпийский чемпион Олег Логвин о развитии велосипедного спорта в Беларуси
Все видео

Фотоновости

Выставка всемирно известных снимков Александра Родченко открылась в Витебске
Все фото

Инфографика

В отпуск с действительным паспортом В паспорте не должно быть пятен, загрязнений, следов попадания жидкости, а также собственноручных записей.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Фрэнсис Гарри Лукашенко подтверждает курс на развитие сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности
Беларусь придает большое значение разностороннему сотрудничеству со Швецией - Лукашенко
Строительные нормы и правила появятся в Беларуси
Политика
Леонид Кучма Кучма: роль и место Минска в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение
Посол России рассказал, какими принципами будет руководствоваться при работе в Беларуси
Союзные депутаты констатировали неисполнение в России в I квартале большинства программ СГ
Происшествия
Фото из архива Брачный аферист выманил у жительницы Вилейки около $1 тыс.
Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП в Минске
В Мозырском районе бесправник врезался в дерево, пострадали два пассажира
Общество
Дождались: в Минске снова пройдет фан-встреча с Владом Бумагой
Претендентки на титул королевы студенчества в Ставрополе сдали нормы ГТО
Новые национальные эталоны утверждены в Беларуси
Регионы
"Пламя мира" II Европейских игр подняли на борт суперкомбайна в Гомеле
Афиша выходного дня: День многонациональной России, музыкальный забег и фестиваль "Маладзечна-2019"
Мемориальную доску в честь музыканта Чеслава Немена открыли в Гродно
Спорт
Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото Jimmie48 Tennis Photography Соболенко и Мертенс вышли в полуфинал парного разряда "Ролан Гаррос"
Сергей Гуренко вернулся в минское "Динамо"
Нападающий Александр Когалев подписал с ХК "Динамо-Минск" контракт на два года
Технологии
Фото из архива Мобильное приложение для путешествующих по трассе М6 разработали в Гродно
Китай впервые запустил ракету-носитель с моря
Летняя школа робототехники откроется в Гомеле
Культура
Криштапович: выставка к II Европейским играм отражает гармонию спортивных достижений и творчества
ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка всемирно известных снимков Александра Родченко открылась в Витебске
Статуя известного скульптора Осипа Цадкина появилась в Минске
В мире
Антониу Гутерриш. Фото Синьхуа - БЕЛТА Генсек ООН назвал первоочередные шаги для обеспечения устойчивого развития планеты
В Финляндии сформировано новое правительство во главе с Антти Ринне
Африканский союз приостановил членство Судана в организации
Калейдоскоп
Фото IMDb "Чернобыль" признан лучшим сериалом всех времен
Старинную шахматную фигурку стоимостью £1 миллион нашли в Шотландии
Вокруг планеты: "Золотой" фестиваль куркумы прошел в Индии
Все круглые столы
Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Андрей Худык 6 июня Экологическая повестка дня Беларуси: преодоление глобальных экологических угроз, сохранение биоразнообразия, эффективное природопользование Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц
Пресс-центр
Пресс-конференция Андрей Худык 6 июня Экологическая повестка дня Беларуси: преодоление глобальных экологических угроз, сохранение биоразнообразия, эффективное природопользование Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию
Газета 7 дней
Ух, прокачусь
Впервые... не в долларах
Зоркi ўсё ведаюць
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия