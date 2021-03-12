Петришенко: облегчение торговли, промкооперация, сопряжение интеграций - приоритеты председательства Беларуси в СНГ

12 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Облегчение режима свободной торговли, развитие промышленной кооперации и сопряжение интеграционных процессов на постсоветском пространстве являются приоритетами председательства Беларуси в Содружестве Независимых Государств в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер Беларуси, председатель Экономического cовета СНГ Игорь Петришенко сегодня на пленарном заседании международного экономического форума "СНГ - 30 лет", передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Петришенко подчеркнул, что председательство Беларуси в СНГ нацелено на раскрытие имеющегося у Содружества потенциала. "В программных документах председательства ключевое внимание уделяется вопросам практического характера - это обеспечение полномасштабного режима свободной торговли товарами без барьеров и иных препятствий, создание зоны свободной торговли услугами, расширение промышленной кооперации, - сказал он. - Значительное внимание уделено упрощению административных процедур в торговле, углублению согласованной политики в области технического регулирования и стандартизации, транспорта, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, углублению сотрудничества в области инвестиций, инноваций и других сферах".

Отдельный блок мероприятий в белорусском председательстве предусмотрен в связи с юбилейной датой Содружества. "В поле нашего зрения должна оставаться и работа по качественному сопряжению интеграционных процессов на пространстве СНГ, которые имеют многоуровневый характер, - продолжил вице-премьер. - Не следует допускать возникновения каких-либо разделительных линий между "пятеркой" ЕАЭС и другими странами Содружества. Напротив, наилучшие наработки, достигнутые странами, принявшими решение углубить интеграцию и создать экономический союз, должны быть предложены для рассмотрения в рамках СНГ".-0-

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