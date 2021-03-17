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17 марта 2021, 19:36

Петришенко обсудил с министром ЕЭК сотрудничество стран ЕАЭС в промышленности и АПК

Игорь Петришенко во время встречи
Игорь Петришенко во время встречи

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко и член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян обсудили сотрудничество стран ЕАЭС в промышленности и АПК, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств ЕАЭС в декабре 2020 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета приняли стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Там есть разделы, касающиеся промышленности. Кроме того, в ЕАЭС готовится к рассмотрению такой стратегический документ, как основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года. По словам Игоря Петришенко, этот документ будет важным элементом работы Коллегии ЕЭК и всех партнеров в промышленной сфере в странах ЕАЭС.

"Мы активно поддерживаем все аспекты, которые касаются промышленного сотрудничества. Совместный продукт, который мы производим, важно поставлять на рынки третьих стран. Для поддержки промышленного направления необходимо использовать финансовые инструменты, в том числе задействовать возможности Евразийского банка развития", - сказал он.

Во время встречи
Во время встречи

Вице-премьер также затронул тему создания общего рынка металлолома в ЕАЭС. "Для наших металлургических предприятий это очень важно. Есть определенные проблемы, связанные с насыщением этого рынка. Тем не менее он должен функционировать как самодостаточный элемент на рынке Евразийского экономического союза. Не должно быть никаких барьеров, препятствий. Наши предприятия должны получать необходимый доступ к ресурсам. Важно обеспечить надлежащую конкурентную среду в этой отрасли", - подчеркнул он.

Игорь Петришенко также отметил необходимость создания мощного евразийского рынка продовольствия, развития сотрудничества стран союза в сфере АПК. По его мнению, это важный элемент на пути к евразийской экономической интеграции.

Стороны обсудили новые инструменты поддержки промкооперации, которые могли бы дать толчок для ускорения промышленного развития стран ЕАЭС.

"Одна из предлагаемых инициатив - создание фонда академической мобильности, который позволит ученым, работникам сферы образования и студентам наших стран обмениваться опытом и научными достижениями. Также у нас есть предложения в части стабилизации свеклосахарного комплекса", - рассказал Артак Камалян журналистам.

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Игорь Петришенко
Игорь Петришенко
Артак Камалян
Артак Камалян

Фото Андрея Покумейко

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АПК ЕАЭС ЕЭК промышленность
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