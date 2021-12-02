Петришенко предложил включить в перечень интеграционных проектов ЕАЭС действующие успешные производства

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко считает необходимым включить в формируемый в Евразийском экономическом союзе перечень интеграционных проектов уже действующие успешные кооперационные производства. Об этом он сказал сегодня в Москве на пленарной сессии второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Петришенко отметил, что с Россией у Беларуси кооперацией связано свыше 8 тыс. предприятий. Кроме того, работают около 1,3 тыс. белорусско-российских СП, 2 тыс. белорусских предприятий пользуются российскими инвестициями. В качестве наиболее ярких примеров он назвал ОАО "БЕЛАЗ", который совместно с корпорациями "Роснано" и "Росатом" недавно разработали уникальную технологию по подготовке поверхностей деталей перед нанесением износостойких покрытий. "БЕЛАЗ стал еще более конкурентоспособным не только на пространстве ЕАЭС, но и на рынках третьих стран", - отметил он. Кроме того, активно развивается совместное производство тракторов МТЗ в российских Череповце и Елабуге. "Эти сборки успешно функционируют. Мы также собираем (в России. - Прим. БЕЛТА) снегоуборочную технику, кормоуборочные и зерноуборочные комбайны", - напомнил вице-премьер. По его словам, 12 проектов в плане кооперационного сотрудничества развиваются с Казахстаном.

"Я хотел бы Михаилу Мясниковичу (председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. - Прим. БЕЛТА) предложить: когда мы будем формировать совместный перечень интеграционных проектов, который предусмотрен стратегией развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, чтобы эти элементы вошли, поскольку они оправдали жизнеспособность и важность для нашего евразийского пространства", - подчеркнул Игорь Петришенко.-0-