Петришенко примет участие в заседании Совета ЕЭК

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое состоится сегодня, представит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

К обсуждению запланировано более 30 вопросов из сфер внешнеторговой, финансовой, промышленной, интеграционной политики, таможенного, тарифного и технического регулирования, цифровизации экономики.

Члены совета комиссии обсудят в том числе вопросы, планируемые к рассмотрению главами государств в декабре 2019 года, одобрят повестку заседания Высшего Евразийского экономического союза. Кроме того, будет рассмотрено выполнение нормативных актов Евразийского экономического союза. В числе наиболее важных: выработка подходов к реализации инициатив и проектов в соответствии с цифровой повесткой, применению специальных режимов ("регулятивных песочниц") в Союзе; подготовка документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года; ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС; о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС; о карте индустриализации ЕАЭС и др.-0-