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Экономика
07 июля 2021, 07:03

Петришенко примет участие в заседании Совета ЕЭК

Игорь Петришенко. Фото из архива
Игорь Петришенко. Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, член Совета Евразийской экономической комиссии от Беларуси Игорь Петришенко сегодня примет участие в заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В повестку дня включено 29 вопросов, в том числе в области международного сотрудничества, таможенного и тарифного регулирования, а также в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Планируется рассмотреть вопрос о вынесении на заседание Евразийского межправительственного совета проекта дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС, а также обсудить ход работы по устранению барьеров, утверждение перечня изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах.

Коллегия ЕЭК доложит о ходе реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза", представит проект соглашения о Консультативном совете по курсовой политике государств - членов союза, а также проект соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Кроме того, будет рассмотрен проект распоряжения Совета ЕЭК, предусматривающий проведение контроля наличия отрицательного результата исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции при трансграничном перемещении граждан государств - членов ЕАЭС с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

Также планируется рассмотреть внесение изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и в методику расчета, порядок наложения штрафов за нарушение общих правил конкуренции на трансграничных рынках.-0-

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