15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, член Совета Евразийской экономической комиссии от Беларуси Игорь Петришенко принял участие в заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции, сообщает бЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.

В повестку дня были включены 32 вопроса в сферах топливно-энергетического комплекса, промышленной кооперации, производства сельхозпродукции, таможенно-тарифного, технического регулирования, применения навигационных пломб, торгового и международного сотрудничества и других.

Совет комиссии одобрил проект повестки заседания Высшего Евразийского экономического совета, который запланирован на 14 октября в Минске.

Также рассмотрено состояние взаимной торговли между государствами - членами Евразийского экономического союза в 2020 году. В докладе представлена общая оценка взаимной торговли с учетом влияния пандемии СOVID-19. Доклад будет размещен на сайте ЕЭК.

Утвержден перечень мероприятий по реализации основных ориентиров макроэкономической политики государств - членов ЕАЭС на 2021-2022 годы.

В соответствии с программой формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС и планом мероприятий по формированию общих рынков нефти и нефтепродуктов союза одобрен проект решения Высшего Евразийского экономического совета о переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов. Белоруская сторона озвучила вопросы, которые являются ключевыми и потребуют первоочередного решения. Стороны обменялись мнениями о подходах к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа союза, установлению тарифа на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления.

"Принято решение рассмотреть на предстоящем заседании Евразийского межправительственного совета вопрос о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения государств - членов Евразийского экономического союза по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2021-2022 годы. Совместные прогнозы являются системным документом по развитию АПК, который направлен на обеспечение сбалансированности общего рынка, использование потенциала государств-членов в целях развития взаимной торговли, ориентирование бизнеса на создание новых производств", - говорится в сообщении Совмина.

Приняты общие принципы и подходы к продовольственной безопасности государств - членов. За комиссией закреплено проведение ежегодного мониторинга обеспеченности государств - членов союза сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.

Утверждены новые редакции единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Принято решение начать реализацию проекта "Создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС". Проект будет реализован на территории всех государств - членов ЕАЭС на выбранных для отработки сервисов магистральных маршрутах международных транспортных коридоров. "Его создание позволит обеспечить публикацию транспортно-логистических услуг национальных сегментов государств - членов на единой технологической площадке и предоставить доступ к структурированной информации, упрощающей транспортно-логистическую деятельность в ЕАЭС", - отметили в правительстве.

Следующее заседание Совета ЕЭК запланировано на 5 октября.-0-