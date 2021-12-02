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Экономика
02 декабря 2021, 10:41

Петришенко рассчитывает на подписание соглашения о свободной торговле услугами в СНГ весной 2022 года

Игорь Петришенко. Фото из архива
Игорь Петришенко. Фото из архива

2 декабря, Москва /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси, председатель Экономического совета СНГ Игорь Петришенко рассчитывает на подписание соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций в СНГ весной 2022 года. Об этом он заявил сегодня на заседании Экономического совета СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Особое значение в год председательства Беларуси в СНГ придавалось вопросам развития общего экономического пространства, расширения и повышения эффективности торгово-экономического взаимодействия, либерализации взаимной торговли. Продолжена работа по сокращению ограничений и изъятий из режима свободной торговли товарами, унификации правил и процедур государственных закупок, формированию общих рынков отдельных видов продукции. "Также продолжена активная работа над проектом соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. К сожалению, несмотря на приложенные усилия, в текущем году нам не удалось подписать соглашение, но надеюсь, весной следующего года документ будет принят. Я полагаю, этому будет способствовать протокольное решение по данному вопросу, принятое на прошедшем 12 ноября заседании Совета глав правительств СНГ, а также решение, которое мы планируем подписать сегодня", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, не менее важной была работа по применению согласованных мер в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации как важного средства обеспечения выпуска безопасной, качественной и конкурентоспособной продукции в странах СНГ. Достижению результатов во многом содействовали меры по сопряжению многоуровневых интеграционных процессов на пространстве СНГ, включая гармонизацию документов Содружества с нормативно-правовой базой Евразийского экономического союза.

Кроме того, в год председательства Беларуси на всех уровнях взаимодействия принимались меры по повышению эффективности функционирования межотраслевых органов СНГ. Их деятельность была нацелена на активизацию инвестиционной составляющей, расширение межотраслевой и производственной кооперации, поиск новых и развитие действующих общих точек экономического роста. "Традиционно в поле нашего зрения оставались вопросы дальнейшего укрепления гуманитарных связей. Продолжено расширение контактов в области науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма. Все это оказывает самое позитивное влияние на сохранение в нашем регионе зоны дружбы, добрососедства и взаимопонимания", - отметил председатель Экономического совета СНГ.

"Примером успешного взаимодействия наших стран в текущем году может служить консолидация усилий по минимизации распространения коронавирусной инфекции и ее последствий. К сожалению, мировая пандемия не сбавляет обороты, что ставит перед нами задачу как минимум не снижать уровень совместного противостояния этому глобальному вызову, а как максимум - приступить к выработке дополнительного пакета совместных мер, сосредоточив внимание на таких вопросах, как мировое повышение цен на продовольствие и сырьевые товары, а также нехватка высокотехнологичных товаров", - обратил внимание Игорь Петришенко.

На заседании рассматривается ряд важных документов, направленных на дальнейшее экономическое развитие государств Содружества. Это проекты соглашения о свободной торговле услугами, плана первоочередных мероприятий по реализации стратегии обеспечения информационной безопасности на период до 2030 года, нормативов качества жизни и ряд других. "Что касается нормативов качества жизни, убежден, что принятие этого документа является важным шагом в обеспечении устойчивого развития государств - участников СНГ. Страны Содружества с особой тщательностью подошли к этому вопросу. Хотя нормативы качества жизни будут носить рекомендательный характер, это только придаст гибкость такому новому инструменту социальной политики. Полагаю, что этот документ будут способствовать обеспечению в государствах Содружества реализации основных социальных гарантий и прав граждан", - добавил председатель Экономического совета СНГ.

Он подчеркнул, что белорусская сторона приложила максимум усилий для реализации концепции и мероприятий плана своего председательства в СНГ. "Несмотря на известные сложности прошедшего периода, мы движемся в графике выполнения намеченных целей", - резюмировал Игорь Петришенко.-0-

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