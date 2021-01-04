Петришенко рассказал о предложениях Беларуси по тарифам при транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за установление тарифа при транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС на уровне, не превышающем аналогичные тарифы для субъектов внутреннего рынка газа. Об этом в интервью газете "Рэспубліка" заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, вопросы равных условий хозяйствования в ЕАЭС выступают краеугольным камнем создания этого интеграционного объединения. Ценообразование на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС - важнейший из них и единственный в сфере естественных монополий, по которому у сторон нет полного понимания. "Газодобывающие страны предусматривают, что регулирование цен (тарифов) для внутренних рынков осуществляется антимонопольными органами стран-участниц, а их формирование для поставок на экспорт, в том числе для участников общего газового рынка ЕАЭС, отдано на откуп собственникам газотранспортной системы. И здесь возникает самый главный вопрос, оказывающий прямое влияние на возможность построения эффективно действующего общего рынка газа союза с равными условиями для всех его участников: будут ли отличаться цены (тарифы) на услуги по транспортировке для поставок на общий рынок ЕАЭС и для внутренних потребителей?" - отметил Игорь Петришенко.

Вице-премьер обратил внимание, что формирование собственником газотранспортной системы тарифа на транспортировку приводит к тому, что цена для потребителей Беларуси в три раза отличается от цены аналогичной услуги для потребителей Смоленской области России. "При таком подходе ни о каких равных условиях хозяйствования говорить не приходится. Мы должны иметь равную конкурентную среду для всех субъектов хозяйствования, будь то в России, Беларуси, Казахстане, Армении или Кыргызстане", - подчеркнул он.

"Белорусская сторона не настаивает на введении единого для всех государств-членов тарифа на транспортировку газа, не пытается обязать страны ввести государственное регулирование этих тарифов там, где оно национальным законодательством не предусмотрено. Наше предложение заключается в необходимости соблюдения регулирующими органами и монополистами государств-членов главного принципа, обеспечивающего честную конкуренцию в газовой сфере союза, - установление тарифа при транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС на уровне, не превышающем аналогичные тарифы для субъектов внутреннего рынка газа", - заявил Игорь Петришенко.

Вице-премьер напомнил, что на состоявшемся 11 декабря 2020 года заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств поручили выработать согласованные подходы в этом вопросе для рассмотрения на очередном заседании.-0-