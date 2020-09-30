Петришенко считает решаемой задачей рост товарооборота с Брянской областью до $1 млрд

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко считает решаемой задачей рост товарооборота с Брянской областью России до $1 млрд. Об этом он сообщил сегодня на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Считаю, целевая установка, что мы должны выйти на уровень (товарооборота. - Прим. БЕЛТА) в $1 млрд, полностью под силу с учетом направлений нашего сотрудничества. Думаю, это задача абсолютно решаемая", - сказал Игорь Петришенко.

Во время встречи

Вице-премьер предложил обсудить на встрече вопросы, связанные с совместными проектами в экономике, сельском хозяйстве, строительстве, культуре, науке.

Александр Богомаз в свою очередь обратил внимание, что даже в нынешнее сложное время товарооборот Брянской области с Беларусью даже увеличился, предыдущие годы также был рост. "В этом году, как бы нам ни было тяжело, все равно имеем плюс", - сказал он.

Губернатор также отметил работу белорусских предприятий в регионе, которые не только создают рабочие места и платят налоги в бюджет, но и обеспечивают промышленную безопасность РФ, когда поставляют современную технику российским аграриям.

Александр Богомаз

По итогам встречи в Минске подписана программа развития сотрудничества между Беларусью и Брянской областью на 2021-2023 годы.

Товарооборот Беларуси и Брянской области в январе-июле этого года составил $353,4 млн, что на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Основа белорусского экспорта - сельхозмашины, дорожная и строительная техника, молоко, сливки сгущенные и сухие, сливочное масло, сыр, творог. Импорт - отходы и лом черных металлов, цемент, бумага и картон, продукция из пластмасс, соевые бобы, семена рапса и подсолнечника.-0-

Фото Андрея Покумейко