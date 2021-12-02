Петришенко: страны ЕАЭС не должны создавать дублирующие производства

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государства Евразийского экономического союза не должны создавать дублирующие производства, они должны вместе выходить на рынки третьих стран. Об этом вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко заявил сегодня в Москве на пленарной сессии организованного Евразийским банком развития второго Евразийского конгресса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно подчеркнуть: нам не надо дополнительно создавать некоторые дублирующие производства, - сказал Игорь Петришенко. - У нас есть элементы такой конкуренции. Да, она должна быть, но мы считаем, что конкуренция должна быть нашим совместным продуктом на рынках третьих стран. Мы не должны здесь у себя излишнюю конкурентоспособность создавать". В качестве примера он привел, в частности, сферы нефтехимии и деревообработки.

Вице-премьер считает, что странам ЕАЭС необходимо активнее выходить на рынки третьих стран с совместными кооперационными продуктами. "И при финансовой поддержке Евразийского банка развития занимать ниши на рынке третьих стран, в том числе в тех, с которыми у ЕАЭС имеется соглашение о зоне свободной торговли", - отметил он.

"Мы не должны создавать дублирующие производства. Мы должны в рамках ЕАЭС проводить согласованную промышленную политику, развивать кооперацию и с совместным продуктом выходить на рынки третьих стран", - добавил Игорь Петришенко, отвечая на уточняющий вопрос модератора сессии.-0-

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