Петришенко: товарооборот Беларуси и Псковской области увеличился более чем на 40%

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Псковской области увеличился более чем на 40%. Об этом сообщил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Псковской области в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планы, которые мы намечали на текущий год, выполнены. В январе - октябре товарооборот Беларуси и Псковской области составил более $122 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 40,8%, экспорт - $74,8 млн, возрос на 41%", - сказал Игорь Петришенко.

Сегодня на заседании стороны рассмотрят широкий спектр вопросов, связанных с поставкой белорусской техники - тракторов, дорожно-строительной техники, автобусов на газомоторном топливе и т.д. "Мы отрабатываем различные подходы, формы взаимодействия, чтобы увеличить объемы поставок нашей техники", - отметил он.

Вице-премьер рассказал, что белорусские строители будут участвовать в проектах по возведению объектов социальной инфраструктуры в Псковской области. "Мы выходим на генподряд по строительству школы на 825 мест в городе Гдове. Это очень хороший проект. Мы его качественно реализуем вместе с псковскими коллегами. Опыт у нас есть", - добавил Игорь Петришенко.

Кроме того, Беларусь и Псковская область активно взаимодействуют в сфере агропромышленного комплекса. "В частности, обмениваемся подходами по выращиванию разных культур, сотрудничаем по поставкам продовольственной группы товаров. Также подключаем нашу науку - Национальную академию наук, республиканские научно-практические центры по различным направлениям", - сказал заместитель премьер-министра.

Во время заседания большое внимание будет уделено гуманитарным аспектам. В частности, прямым контактам между молодежными организациями, сотрудничеству в сфере образования, культуры, науки, спорта, туризма и др. "Мы проанализируем, как осуществлялось сотрудничество с нашей приграничной Витебской областью. Она более активно завязана на взаимодействии с Россией по широкому спектру вопросов", - констатировал он.

В повестке дня также вопросы транспортного сообщения, в первую очередь авиационного. "Думаю, в следующем году для наших псковских друзей будет открыт прямой рейс в Минск. Мы посмотрим по логистике, возможно, и в другие областные центры тоже", - добавил Игорь Петришенко.

"Уверен, достигнутые договоренности придадут новый импульс нашим партнерским связям, будут способствовать дальнейшему развитию плодотворного взаимодействия между Беларусью и Псковской областью", - резюмировал заместитель премьер-министра.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил: для российского региона Беларусь - один из ключевых внешнеторговых партнеров. Этому способствует как географическое положение, так и тесные исторические связи приграничных территорий. "Значительную долю областного экспорта составляет высокотехнологичная продукция - двигатели для БЕЛАЗа, электрооборудование для МТЗ, азотные установки для "Белокрио", высоковольтная аппаратура и газовое оборудование. Беларусь поставляет в Псковскую область молочную продукцию, оборудование и механические устройства, - сказал он. - Для нас это крайне важно, мы готовы делать все необходимое для дальнейшего развития товарооборота области и республики".

По словам губернатора, несмотря на все сложности эпидситуации и связанные с ней ограничения, российский регион продолжает тесно сотрудничать с белорусскими подрядчиками в сфере строительства. Активно развивается и взаимодействие по линии модернизации системы ЖКХ Псковской области.

"Потенциал сотрудничества не исчерпан. Общими усилиями мы должны сделать все, чтобы реализовать его на благо людей, живущих по обе стороны границы", - подчеркнул Михаил Ведерников.-0-