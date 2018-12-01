Петришенко уполномочен на проведение переговоров по проекту Договора о товарных знаках ЕАЭС

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси уполномочил заместителя премьер-министра Игоря Петришенко на проведение переговоров по проекту Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Вице-премьер уполномочен на подписание данного договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 30 ноября 2018 года №862.

В ноябре директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Галия Джолдыбаева сообщила, что ЕЭК завершила внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания этого договора. Он позволит ввести простые, недорогие процедуры, которые обеспечат эффективную защиту правообладателей на территории ЕАЭС от недобросовестных конкурентов, повысит инвестиционную привлекательность союзного рынка. Документ упростит и ускорит процедуру регистрации товарных знаков, а также устранит избыточные административные барьеры.-0-