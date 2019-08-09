Петришенко: в ЕАЭС подготовят новые подходы для снятия барьеров в торговле молочной продукцией

9 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе подготовят новые подходы для снятия барьеров в торговле молочной продукцией, заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, комментируя итоги заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"По инициативе белорусской стороны был обозначен вопрос и внесены соответствующие проекты решений, касающихся снятия барьеров и ограничений, которые, к сожалению, существуют во взаимной торговле. Это касается в первую очередь сфер фитосанитарного и ветеринарного контроля, технического регулирования", - рассказал Игорь Петришенко.

По итогам обсуждения вопроса премьеры дали поручение Евразийской экономической комиссии совместно с профильными структурами стран - членов союза выработать согласованные подходы, чтобы как можно быстрее снять существующие озабоченности. "Это в первую очередь касается перемещения нашей молочной продукции. Поручено к очередному заседанию подготовить изменения в технические регламенты, правовая база союза должна быть направлена на то, чтобы снимать барьеры", - уточнил вице-премьер.

На Евразийском межправсовете также обсуждали опыт создания транснациональных компаний в Европейском союзе. "Мы смотрим, как можем адаптировать это в нашем союзе. Ведется наработка нормативно-правовой базы, поручено доложить о результатах - насколько опыт Европейского союза приемлем для Евразийского экономического союза", - пояснил Игорь Петришенко.

Кроме того, сегодня главами правительств одобрена концепция по информационному пространству, что связано с развитием цифровой экономики.

"Самое главное - есть четкий настрой, что мы должны в максимально короткие сроки принимать решения по снятию барьеров, ограничений, по формированию наших единых рынков, которые намечены программой по реализации Договора о ЕАЭС и другими документами, принятыми главами государств", - резюмировал Игорь Петришенко.-0-