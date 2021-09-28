Петришенко: в условиях турбулентности в мире кооперация экономик стран СНГ имеет решающее значение

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях турбулентности в мире кооперация экономик стран СНГ имеет решающее значение. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время международной научно-практической конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня СНГ - признанная международным сообществом региональная организация с практическим содержательным наполнением деятельности и широким охватом тем в интересах стран-участниц. Одним из ключевых достижений СНГ стало объективное сохранение тесных человеческих контактов и обменов, доверительных политических отношений и многоплановых хозяйственных связей с поддержанием тенденции на дальнейшую интеграцию. Особое значение в этой связи имеет созданная зона свободной торговли товарами, обеспечивающая благоприятные условия для экономического развития наших стран, - сказал Игорь Петришенко. - Замечу, что в условиях постоянной турбулентности в мире кооперация взаимодополняемых экономик государств СНГ имеет решающее значение. И это подтверждается динамикой взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества на пространстве Содружества. Принимаемые меры в интеграционном формате в совокупности с усилиями государств на национальном уровне позволили обеспечить рост взаимной торговли государств - участников СНГ в первом полугодии 2021 года на 26,7%".

В год 30-летия СНГ Беларусь приняла председательство в органах Содружества. "Мы сконцентрировали совместную деятельность на следующих основных направлениях. Первое - это дальнейшее углубление интеграционных процессов на пространстве СНГ. В перспективе оно подразумевает выход на создание широкой евразийской зоны сотрудничества, в том числе за счет сопряжения с другими региональными организациями и объединениями, в первую очередь ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Второе - содействие развитию общего экономического пространства, повышение эффективности торгово-экономического взаимодействия, реальное сокращение препятствий для свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы", - отметил вице-премьер.

Темп роста ВВП стран СНГ за январь - июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 104,4%, продукции промышленности - 104,2%, инвестиций в основной капитал - 105,4%, перевозки грузов - 105,4%.

В качестве третьего направления сотрудничества Игорь Петришенко назвал укрепление гуманитарных связей, расширение контактов в области науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. "И четвертый приоритет, который в последнее время является не менее значимым, чем названные выше, - это координация усилий в области обороны и международной безопасности", - добавил он.

По словам вице-премьера, продолжается работа над проектом соглашения о свободной торговле услугами. "Рассчитываем, что совместная заинтересованная работа позволит вынести проект на рассмотрение высших органов Содружества в ближайшее время. Его подписание обеспечит дополнительную возможность устойчивого экономического развития в интересах стран Содружества на основе комплексной зоны свободной торговли", - подчеркнул Игорь Петришенко.

"К сожалению, мы не всегда работаем в условиях благоприятной внешней конъюнктуры. Конкуренция, предвзятое отношение, вызовы, ограничения разнообразного характера - это то, с чем нам приходится иметь дело и совместно реагировать. В частности, в последнее время Беларусь столкнулась с беспрецедентным и нарастающим давлением со стороны коллективного Запада под предлогом заботы о правах человека. К нашей стране постоянно применяются двойные стандарты, и мы продолжаем в той или иной степени нести издержки в связи с необоснованным политическим либо экономическим давлением. Именно в таких ситуациях крайне важно на деле получать поддержку друзей и партнеров по СНГ, демонстрировать принципиальность, отстаивать наши ключевые подходы и общие интересы, реагировать на экономические последствия", - обратил внимание вице-премьер.

Кроме того, премьер-министр Беларуси Роман Головченко направил приветственный адрес участникам научно-практической конференции. "Сегодняшняя конференция призвана стать платформой для дискуссий по фундаментальным вопросам развития СНГ, его ключевым драйверам - науке, инновационному сотрудничеству, цифровой трансформации, взаимодействию в сфере использования космоса, а также жизненно важным вопросам здравоохранения, обеспечения безопасности, борьбы с преступностью и терроризмом. Убежден, что в рамках конференции будут выработаны конструктивные предложения, направленные на укрепление роли СНГ, его адаптацию к современным реалиям, и итоги конференции найдут практическое применение, откроют для Содружества новые стратегические перспективы", - говорится в приветственном адресе.

Сегодня в Минске проходит международная научно-практическая конференция "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы". Организатор - Национальная академия наук Беларуси и Исполнительный комитет СНГ. На конференции планируется подвести итоги 30-летия Содружества Независимых Государств и выработать конкретные рекомендации по повышению эффективности деятельности Содружества на перспективу. Мероприятие проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.-0-

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