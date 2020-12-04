Петровский: отключение от SWIFT нанесет сильнейший удар по белорусской радикальной оппозиции

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отключение от SWIFT нанесет сильнейший удар по белорусской радикальной оппозиции. Так эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский прокомментировал корреспонденту БЕЛТА призывы по введению жестких экономических санкций в отношении Беларуси.

"Такими призывами оппозиция подписывается, что у нее при данном экономическом развитии нет сторонников для незаконного свержения власти. Они это признают. Им нужно введение санкций, чтобы ухудшить социально-экономические настроения в обществе, посеять недовольство", - подчеркнул он.

Что касается призывов к отключению Беларуси от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, то эксперт считает, что это ударит прежде всего по авторам этого призыва. "Наша страна еще с 1990-х, когда ей начали угрожать санкциями, создала собственную банковскую внутрибелорусскую систему Белкарт. Параллельно мы включены в российскую систему. Мы еще обслуживаемся китайской системой. SWIFT на сегодняшний день не монополист по обеспечению денежных операций. С другой стороны, отключение Беларуси от SWIFT прежде всего нанесет сильнейший удар по белорусской радикальной оппозиции. Потому что в противном случае она не сможет получать свое финансирование через карточки, а это означает, что им придется каким-то образом ввозить определенные суммы денег наличными через границу. А я хочу напомнить, что ввоз более $10 тыс. наличными требует декларирования. Постоянный ввоз наличными достаточно крупных сумм денег будет ставить под вопрос источник этого финансирования и налоговое декларирование этих средств. Что, конечно же, тоже резко ограничит радикальную оппозицию, финансируемую из-за рубежа, в своих возможностях", - добавил он.

С другой стороны, как уверен Петр Петровский, отключение от SWIFT - возможность для белорусского государства более эффективно отслеживать незаконное финансирование оппозиции и пресекать его, если на то будет потребность. "Поэтому, когда западные страны думают об отключении Беларуси от этой системы, то они прежде всего будут бить по собственным контрагентам и партнерам из Беларуси", - заключил он.-0-

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