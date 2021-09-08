Петровский: союзные программы связаны с вопросами модернизации экономики

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 8 сентября 2021
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:42 В Каменецком районе передали под охрану места произрастания лилии кудреватой и кадила сарматского Регионы
10:36 О подвиге легендарной "тридцатьчетверки" расскажет экскурсия ко Дню танкиста в музее ВОВ Афиша
10:26 Заседание Совета по культурному сотрудничеству Содружества пройдет 15 сентября в НББ Культура
10:24 Беларусь в матче Кубка Дэвиса с теннисистами Аргентины представят дебютанты Спорт
10:14 По делу о геноциде белорусского народа осмотрено более 160 неизвестных мест массового захоронения Общество
10:13 В Латвии при строительстве восточной границы украли 3 млн евро В мире
10:06 Ковалев: реализация союзных программ будет способствовать росту благосостояния белорусов и россиян Экономика
10:03 Житель Копыля устроил погром в здании лесничества в Солигорском районе Происшествия
10:02 При взрыве газа в Ногинске погибли два человека В мире
10:01 В Гомеле презентовали "Аллею Героев" с QR-кодами Регионы
10:00 Россия оказывает активное содействие Беларуси в расследовании уголовного дела о геноциде Общество
09:57 Швед: отказ Литвы и Латвии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде немотивирован Общество
09:40 В Минске 12 сентября на некоторых участках дорог будет временно запрещено движение Регионы
09:39 Петровский: союзные программы связаны с вопросами модернизации экономики Экономика
09:35 Латвия отказала Беларуси в правовой помощи по уголовному делу о геноциде Общество
09:15 ООН планирует до конца года предоставить помощь 11 млн афганцев В мире
09:10 В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5 В мире
09:08 Белорусы сыграют с бельгийцами в отборочном матче футбольного чемпионата мира Спорт
09:06 В Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме В мире
09:00 В Любанском районе двое пенсионеров госпитализированы из-за отравления угарным газом Происшествия
09:00 Выгода и комфорт в Minsk World! Новостройка "Бостон" - идеальный вариант для жизни и инвестиций! Общество
08:50 Республиканский легкоатлетический забег пройдет в Могилеве 11 сентября Регионы
08:42 Австралия проведет испытания электронных паспортов вакцинации В мире
08:39 Под Слонимом снимают художественный фильм о войне. В массовке задействовали и местных жителей Регионы
08:31 В Индонезии при пожаре в тюрьме погибли более 40 человек В мире
08:23 Витебск принял эстафету республиканского автопробега "Символ единства" Регионы
08:14 В Дании археолог-любитель обнаружил уникальный золотой клад Калейдоскоп
08:06 Витебская филармония подготовила для детей музыкальный детектив Афиша
08:03 Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юго-западе Мексики В мире
08:01 В Минске при пожаре частного дома спасли двух человек Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
08 сентября 2021, 09:39

Петровский: союзные программы связаны с вопросами модернизации экономики

Петр Петровский. Фото из архива
Петр Петровский. Фото из архива

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзные программы по кооперации связаны в большинстве своем именно с вопросами модернизации экономики. Об этом газете "СБ. Беларусь сегодня" заявил политолог Петр Петровский, сообщает БЕЛТА.

"Несмотря на многочисленную критику со стороны недругов Союзного государства и евразийской интеграции в целом, мы видим плодотворную, хоть и достаточно тяжелую, кропотливую работу по созданию 28 союзных программ. Сама трансформация формулировки от дорожных карт к программам уже демонстрирует прогресс в проработке этих документов. Анонсировано достижение дипломатов двух стран, которые говорят о намерении сторонами их подписать. Некоторые вопросы, конечно, пока остаются с точки зрения содержания этих программ, условий интеграции, - отметил эксперт. - Нужно понимать, что Российская Федерация прекрасно осознает, что прошлогодние белорусские события были направлены прежде всего против нее. Сейчас в России идет избирательная кампания. Она фактически началась в прошлом году с господина Навального, и мы видели, как она проходила. На этом фоне кооперация, усиление интеграции с Республикой Беларусь является для Российской Федерации шагом в том числе и к укреплению собственного суверенитета, особенно в технологической сфере".

Петр Петровский считает, что частые встречи президентов двух стран на протяжении последних двух лет были связаны прежде всего с тем, что оба государства желают преодолеть технологическое отставание от основных конкурентов.

"Повысить собственную конкурентоспособность, модернизировать экономики. И эти союзные программы по кооперации связаны в большинстве своем именно с вопросами модернизации экономики: промышленности, сельского хозяйства, электроники, военно-промышленного комплекса, ряда других важнейших отраслей. Что касается газа и нефти, самых щепетильных вопросов, по которым шли достаточно сильные дискуссии, то, конечно же, интересно будет посмотреть их условия. Я напомню, что Беларусь выступает за создание единых рынков нефти и газа на равноправных, взаимовыгодных условиях. Это во-первых. А во-вторых, надо понимать, что Российская Федерация сейчас реализует проект "Северный поток - 2", и за попадание в эту трубу борются и иные, нежели "Газпром", компании", - напомнил аналитик.

Он считает, что если две страны создадут единые рынки нефти и газа, то и в газовой, и в нефтяной сфере будет возможность в рамках этой конъюнктуры иметь конкуренцию даже среди российских компаний.

"С их стороны налицо желание работать с нами. Я напомню, что, например, и "Роснефть" имеет возможность добычи газа и фактически подала заявку в министерство энергетики на право его поставок в Европейский союз. Думаю, что этой компании будет выгодно поставлять топливо в том числе и в Беларусь. В энергетической сфере России идут весьма оживленные дискуссии о самой ее политике. Думаю, что программы по нефти и газу будут направлены именно на равноправные, взаимовыгодные рыночные условия и формирование общих подходов к ценообразованию на энергоресурсы в рамках Союзного государства", - резюмировал Петр Петровский.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь мнения Россия
Новости рубрики Экономика
Михаил Ковалев. Фото из архива Ковалев: реализация союзных программ будет способствовать росту благосостояния белорусов и россиян
Фото из архива Резидент "Великого камня" заинтересован в коммерциализации научно-технических разработок
Фото из архива Семашко и глава "Газпрома" обсудили перспективное энергетическое сотрудничество
Фото из архива Доллар и евро на торгах 7 сентября подорожали, российский рубль подешевел
Фото из архива Представители деловых кругов из Беларуси приняли участие в экономическом форуме в Болгарии
Вадим Гигин Гигин: союзные программы позволят решать многие вопросы в автоматическом режиме
Главное
Реально ли удвоить добычу нефти и зачем нужна "крыша". Главное из заявлений Лукашенко по "Белоруснефти"
Кочанова: действия Запада по дестабилизации ситуации в Беларуси подрывают основы международного права
Петровский: союзные программы связаны с вопросами модернизации экономики
Выгода и комфорт в Minsk World! Новостройка "Бостон" - идеальный вариант для жизни и инвестиций!
Топ-новости
Картина дня: Всемирная конференция спикеров, рост ЗВР и 6 медалей белорусских гребцов
GrandSport и ФУТЗАЛ перевернули игру!
Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open
Швед: отказ Литвы и Латвии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде немотивирован
Петровский: союзные программы связаны с вопросами модернизации экономики
До +24°С ожидается в Беларуси 8 сентября
Католики празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
Витебск принял эстафету республиканского автопробега "Символ единства"
Авраменко: в Беларуси планируется развивать сектор логистических операторов более высокого уровня
МВД: система сбора биометрических данных функционирует в полном объеме
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Минкультуры: для творческого роста молодежи в стране создана многоступенчатая система
Посол Таджикистана об успехах за 30 лет независимости, ситуации в соседнем Афганистане и саммите ОДКБ
Митрополит Вениамин: душа человека по природе христианка - интервью
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1419 пациентов с COVID-19, выписаны 1136
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.