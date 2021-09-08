Петровский: союзные программы связаны с вопросами модернизации экономики

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзные программы по кооперации связаны в большинстве своем именно с вопросами модернизации экономики. Об этом газете "СБ. Беларусь сегодня" заявил политолог Петр Петровский, сообщает БЕЛТА.

"Несмотря на многочисленную критику со стороны недругов Союзного государства и евразийской интеграции в целом, мы видим плодотворную, хоть и достаточно тяжелую, кропотливую работу по созданию 28 союзных программ. Сама трансформация формулировки от дорожных карт к программам уже демонстрирует прогресс в проработке этих документов. Анонсировано достижение дипломатов двух стран, которые говорят о намерении сторонами их подписать. Некоторые вопросы, конечно, пока остаются с точки зрения содержания этих программ, условий интеграции, - отметил эксперт. - Нужно понимать, что Российская Федерация прекрасно осознает, что прошлогодние белорусские события были направлены прежде всего против нее. Сейчас в России идет избирательная кампания. Она фактически началась в прошлом году с господина Навального, и мы видели, как она проходила. На этом фоне кооперация, усиление интеграции с Республикой Беларусь является для Российской Федерации шагом в том числе и к укреплению собственного суверенитета, особенно в технологической сфере".

Петр Петровский считает, что частые встречи президентов двух стран на протяжении последних двух лет были связаны прежде всего с тем, что оба государства желают преодолеть технологическое отставание от основных конкурентов.

"Повысить собственную конкурентоспособность, модернизировать экономики. И эти союзные программы по кооперации связаны в большинстве своем именно с вопросами модернизации экономики: промышленности, сельского хозяйства, электроники, военно-промышленного комплекса, ряда других важнейших отраслей. Что касается газа и нефти, самых щепетильных вопросов, по которым шли достаточно сильные дискуссии, то, конечно же, интересно будет посмотреть их условия. Я напомню, что Беларусь выступает за создание единых рынков нефти и газа на равноправных, взаимовыгодных условиях. Это во-первых. А во-вторых, надо понимать, что Российская Федерация сейчас реализует проект "Северный поток - 2", и за попадание в эту трубу борются и иные, нежели "Газпром", компании", - напомнил аналитик.

Он считает, что если две страны создадут единые рынки нефти и газа, то и в газовой, и в нефтяной сфере будет возможность в рамках этой конъюнктуры иметь конкуренцию даже среди российских компаний.

"С их стороны налицо желание работать с нами. Я напомню, что, например, и "Роснефть" имеет возможность добычи газа и фактически подала заявку в министерство энергетики на право его поставок в Европейский союз. Думаю, что этой компании будет выгодно поставлять топливо в том числе и в Беларусь. В энергетической сфере России идут весьма оживленные дискуссии о самой ее политике. Думаю, что программы по нефти и газу будут направлены именно на равноправные, взаимовыгодные рыночные условия и формирование общих подходов к ценообразованию на энергоресурсы в рамках Союзного государства", - резюмировал Петр Петровский.-0-