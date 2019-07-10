Пилотные проекты по выпуску инновационных аккумуляторов и сельхозтехники реализуют в ЕАЭС

10 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пилотные проекты в сфере производства инновационных накопителей электроэнергии и высокоэффективных образцов сельскохозяйственной техники будут реализованы в Евразийском экономическом союзе. Решение об этом принято на заседании Совета по промышленной политике ЕАЭС, которое прошло в Екатеринбурге с участием руководителей государственных органов стран союза, курирующих вопросы развития национальных промышленных комплексов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Мы предложили разработать, создать и произвести суперконденсаторы, аккумуляторы для разных областей применения. Эта идея была поддержана единогласно. Мы договорились, что будет создана евразийская компания", - отметил по итогам заседания министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Участники Совета по промышленной политике ЕАЭС обсудили формирование системы евразийского корпоративного права. "Чтобы ее преимущества стали реальностью, нам необходим документ в этой сфере, но разработка новелл в законодательстве союза должна иметь четкую практическую цель и отталкиваться от запросов реального сектора экономики", - считает член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин.

Стороны обсудили также стратегию дальнейшей работы и направления координации промышленных политик стран - участниц ЕАЭС до 2025 года. В дальнейшем планируется проработать практические инструменты промышленной кооперации союза. В частности, предлагается интенсифицировать работу Евразийского инжинирингового центра по станкостроению и создать совместные промышленные зоны на территории третьих стран.

"Мы однозначно не должны конкурировать между собой, - подчеркнул министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр. - Если есть какие-то лучшие компетенции у наших партнеров, мы должны применять их. Если есть возможность производить определенные группы товаров совместно, то это лучше всего. Согласованная промышленная политика должна привести нас к промышленной кооперации. Если мы отойдем от этой политики, не будем развивать промышленную кооперацию, то начнутся торговые войны наших стран, что совершенно недопустимо. Союз и торговые войны - это два совершенно разных понятия".-0-