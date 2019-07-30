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Пилотный проект по маркировке ювелирных изделий реализуют в Беларуси

Экономика 30.07.2019 | 17:52

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по маркировке ювелирных изделий реализуют в Беларуси с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020-го. Данное решение закреплено постановлением Совета Министров от 29 июля 2019 года №492, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Пилотный проект реализуется на добровольной основе. Маркировка состоит из знака защиты и кода идентификации.

Реализация пилотного проекта обеспечивается министерствами финансов, по налогам и сборам, антимонопольного регулирования и торговли, связи и информатизации и Государственным таможенным комитетом. В частности, Минфину до 15 августа необходимо утвердить правила и установить образцы знака защиты с кодом идентификации.

Издательство "Белбланкавыд" является оператором автоматизированной информационной системы маркировки ювелирных изделий Беларуси (АИС). Доступ к АИС предоставляется на безвозмездной основе.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

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ювелирные изделия
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