30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по маркировке ювелирных изделий реализуют в Беларуси с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020-го. Данное решение закреплено постановлением Совета Министров от 29 июля 2019 года №492, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Пилотный проект реализуется на добровольной основе. Маркировка состоит из знака защиты и кода идентификации.

Реализация пилотного проекта обеспечивается министерствами финансов, по налогам и сборам, антимонопольного регулирования и торговли, связи и информатизации и Государственным таможенным комитетом. В частности, Минфину до 15 августа необходимо утвердить правила и установить образцы знака защиты с кодом идентификации.

Издательство "Белбланкавыд" является оператором автоматизированной информационной системы маркировки ювелирных изделий Беларуси (АИС). Доступ к АИС предоставляется на безвозмездной основе.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-