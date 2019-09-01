Пилотный проект по маркировке ювелирных изделий стартует в Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по маркировке ювелирных изделий реализуют в Беларуси с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 июля 2019 года №492, сообщает БЕЛТА.

Пилотный проект реализуется на добровольной основе. Маркировка состоит из знака защиты и кода идентификации.

Реализация пилотного проекта обеспечивается министерствами финансов, по налогам и сборам, антимонопольного регулирования и торговли, связи и информатизации и Государственным таможенным комитетом.

Издательство "Белбланкавыд" является оператором автоматизированной информационной системы маркировки ювелирных изделий Беларуси (АИС). Доступ к АИС предоставляется на безвозмездной основе.

По результатам пилотного проекта будет принято решение о целесообразности введения на территории Беларуси обязательной маркировки ювелирных изделий.-0-