15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по маркировке обуви средствами идентификации начинается в Беларуси с 15 апреля. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 марта 2019 года №161, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Пилотный проект будет реализовываться по 31 декабря 2019 года. Участие в нем добровольное. Как пояснили в Министерстве финансов, основные цели проведения - отработка новых механизмов маркировки товаров и механизма информационного взаимодействия с Россией.

Оператором национальной системы маркировки товаров будет предприятие "Издательство "Белбланкавыд".

Министерством финансов принято постановление от 1 апреля 2019 года №13, которым утверждены правила реализации пилотного проекта по маркировке обуви. Правилами определен порядок регистрации участников в информационной системе маркировки обуви, порядок приобретения средств идентификации и защищенных материальных носителей, выдачи знаков защиты, способы маркировки обуви средствами идентификации, требования к средствам идентификации и оборудованию для их нанесения и считывания.

Для создания условий, исключающих возможность нахождения в законном обороте обуви, маркированной нелегальными средствами идентификации, а также апробации новых механизмов маркировки, правилами предлагается несколько способов маркировки обуви средствами идентификации.

Проект реализуется на возмездной основе. Стоимость средства идентификации будет составлять 4 копейки (с учетом налога на добавленную стоимость) и включать в себя стоимость информационного взаимодействия оператора информационной системы маркировки с участниками пилотного проекта и стоимость знака защиты (в случае его использования).

Если участником пилотного проекта будет принято решение об использовании для маркировки защищенного материального носителя, то его необходимо дополнительно приобрести у оператора.

По итогам реализации пилотного проекта будет проведена оценка его результатов и рассмотрен вопрос о введении обязательной маркировки обуви средствами идентификации.-0-