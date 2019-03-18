Пилотный проект по маркировке обуви средствами идентификации начнется в Беларуси 15 апреля

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по маркировке обуви средствами идентификации стартует в Беларуси с 15 апреля. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 марта 2019 года №161, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Эксперимент проводится для апробации новых механизмов маркировки товаров. Они нужны для контроля за легальностью оборота отдельных групп товаров и обеспечения бесперебойного экспорта белорусских товаров в государства - члены ЕАЭС.

Проект реализуется на добровольной основе и продлится до 31 декабря 2019 года. Его участниками являются уполномоченные органы, производители, импортеры, экспортеры, другие участники оборота обуви и оператор.

Оператором национальной системы маркировки товаров будет предприятие "Издательство "Белбланкавыд". Исполнителем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке национальной системы маркировки товаров назначен Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций НАН.

Проекта реализуется на возмездной основе. Средства идентификации и материальные носители, содержащие элементы защиты от подделки и предназначенные для нанесения средств идентификации, приобретаются производителями, импортерами, экспортерами, иными участниками оборота обуви у оператора.

Оператору вместе с Центром систем идентификации до 15 апреля 2019 года поручено ввести в опытно-промышленную эксплуатацию базовый комплекс информационной системы маркировки обуви, а также обеспечить генерацию средств идентификации и внесение информации в информационную систему маркировки обуви. Кроме того, необходимо до 1 июля 2019 года обеспечить функционирование информационной системы маркировки обуви, взаимодействие и обмен информацией с национальными системами маркировки товаров других государств - членов ЕАЭС в отношении обуви, реализуемой в рамках трансграничной торговли.

Координация работы при реализации пилотного проекта, а также взаимодействие с ЕЭК и государствами - членами ЕАЭС по вопросам создания системы маркировки возложены на Министерство по налогам и сборам.

Минфину поручено до 1 апреля 2019 года по согласованию с МНС, Государственным таможенным комитетом, Беллегпромом, Национальной академией наук утвердить правила реализации пилотного проекта.

Основные пункты постановления вступают в силу после его официального опубликования.-0-