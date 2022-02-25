Пилотный проект по прослеживаемости иностранных товаров стартует в ЕАЭС 1 июля

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Реализация пилотного проекта по прослеживаемости иностранных товаров начнется в Евразийском экономическом союзе 1 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"25 февраля на заседании Евразийского межправительственного совета член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев рассказал о ходе реализации соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Комиссией совместно с экспертами государств - членов разработана и согласована вся необходимая нормативная база для реализации пилотного проекта по прослеживаемости иностранных товаров в странах ЕАЭС с 1 июля 2022 года по 31 марта 2022 года. Это семь решений Коллегии и два решения Совета ЕЭК. Все они приняты".

Данное соглашение вступило в силу в феврале 2021 года. Оно нацелено на создание в ЕАЭС системы прослеживаемости иностранных товаров. Главной задачей будет подтверждение законности оборота товаров при перемещении с территории одного государства - члена на территорию другого.

"Также система будет создавать условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Она также будет обеспечивать контроль со стороны государства за операциями, связанными с оборотом таких товаров", - подчеркнули в ЕЭК.-0-

ЕЭК: при интернет-торговле НДС будет уплачиваться в ЕАЭС в стране назначения товара