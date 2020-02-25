Пилотный проект по развитию 5G реализуют в "Великом камне"

Глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко, первый заместитель министра связи и информатизации Сергей Нестерович и генеральный директор компании по развитию индустриального парка Янь Ган

25 февраля, Смолевичский район /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Пилотный проект по развитию технологии 5G реализуют в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Подписи под соответствующим соглашением сегодня поставили первый заместитель министра связи и информатизации Сергей Нестерович, генеральный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Янь Ган и глава администрации парка "Великий камень" Александр Ярошенко, передает корреспондент БЕЛТА. "Соглашение становится начальным этапом для развития потенциала, которым обладает технология 5G. Наш флагман телекоммуникационного рынка компания "Белтелеком" окажет всяческую помощь совместно с компанией Huawei для развития технологий 5G в "Великом камне", - сказал Сергей Нестерович. Александр Ярошенко отметил, что за технологией 5G будущее. "Мы очень горды, что технология 5G будет впервые применяться в Беларуси на территории парка. Подписывая сегодняшнее соглашение, мы делаем важный шаг на пути развития индустриального парка как умного города с инновационной индустрией и высоким качеством жизни", - подчеркнул он. Одним из самых перспективных направлений для развития 5G Александр Ярошенко назвал беспилотный транспорт. "Некоторые наши резиденты ведут разработки и исследования в этой сфере. Новая технология играет также важную роль для развития парка как логистического хаба на Шелковом пути", - добавил он. Генеральный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" также подчеркнул значимость соглашения для парка. "В соответствии с этим соглашением Китайско-белорусский индустриальный парк станет первой в Беларуси образцовой базой внедрения технологий 5G", - заявил Янь Ган. На начало января в "Великом камне" зарегистрированы 60 резидентов из 15 стран, в том числе 33 - из КНР, 15 - с участием компаний из Австрии, Германии, Израиля, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, России, США, Швейцарии и Эстонии, 12 - инициированные белорусскими компаниями. Ожидается, что к концу года в парке будут зарегистрированы не менее 80 резидентов с объемом заявленных инвестиций $1,5 млрд.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!