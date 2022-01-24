Пилотный проект по внедрению механизма прослеживаемости товаров реализуют в ЕАЭС

24 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза реализуют пилотный проект по внедрению механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.
"Совет ЕЭК принял два решения - о реализации пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, и о порядке включения и хранения в национальных системах прослеживаемости сведений о товарах, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС и подлежащих прослеживаемости", - сказала Ия Малкина.
Она пояснила, что первое решение определяет порядок и сроки реализации пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости. Механизмы прослеживаемости будут тестироваться с 1 июля 2022 года по 31 марта 2023 года в отношении ввезенных на территорию ЕАЭС бытовых холодильников и морозильников. Второе решение утверждает порядок включения и хранения в национальных системах прослеживаемости сведений о подлежащих прослеживаемости товаров.
Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, вступило в силу в феврале 2021 года. "Его цель - создать в союзе систему прослеживаемости иностранных товаров, главной задачей которой будет являться подтверждение законности их оборота при перемещении с территории одного государства-члена на территорию другой страны ЕАЭС, а также создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, обеспечение контроля со стороны государства за операциями, связанными с оборотом таких товаров", - напомнила представитель ЕЭК.
"Чтобы соглашение начало функционировать, необходимо разработать ряд решений Коллегии и Совета ЕЭК. Комиссией совместно с экспертами государств-членов к настоящему времени уже разработана и согласована практически вся необходимая нормативная база", - добавила Ия Малкина.-0-
Единые правила обращения ветеринарных препаратов утверждены в ЕАЭС
Совет ЕЭК утвердил повестку очной встречи премьер-министров стран ЕАЭС
ЕЭК упростила ветеринарный контроль на границе ЕАЭС
Евразийский межправсовет рассмотрит реализацию соглашения о навигационных пломбах
Презентации лучших товаров ЕАЭС будут проводить на Евразийском экономическом форуме