Пирштук: развитие экономики - гарант безопасности страны и достойного уровня жизни

19 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Развитие экономики - гарант безопасности страны, укрепления позиций на мировом рынке и повышения уровня жизни населения, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Болеслав Пирштук, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Вице-спикер обратил внимание, что в Послании Президент обозначил основные подходы, которые будут реализованы в ближайшей перспективе. И состоянию экономики в нем отведено ключевое значение. "Абсолютно разделяю такой посыл. Нам необходимо максимально плотно заняться экономикой и обеспечить ее неуклонный рост. В истории страны были хорошие этапы. К примеру, за 25 лет нашего суверенитета уровень ВВП на душу населения вырос в 5 раз, рост производства в 2,5 раза продемонстрировала и промышленность", - напомнил Болеслав Пирштук. С учетом имеющегося опыта можно уверенно обозначать векторы развития.

Президент назвал также основные точки роста. "Приятно, что в числе перспективных прозвучали и гомельские предприятия, - отметил вице-спикер. - Новую волну развития даст крупнейшая модернизация заводов, которую необходимо завершить до конца этой пятилетки. Названы предприятия в Светлогорске и Добруше, нефтеперерабатывающие заводы".

В числе успешных стартов и Парк высоких технологий, реализация инновационных проектов. По мнению Болеслава Пирштука, это своего рода изюминка, бренд страны, тот задел, который лет через пять даст масштабную отдачу. "Мы входим в число стран, где цифровая экономика и IT-технологии на достаточно высоком уровне. А это значит, что потенциал наших молодых людей, айтишников, и потенциал образования в целом очень высок", - добавил он.

По-прежнему стратегическим партнером Беларуси остается Россия. "Все наши интеграционные связи не ставятся под сомнение. Еще один крупный партнер, с которым будем наращивать отношения, - Китайская Народная Республика. Это сверхдержавы с сильной экономикой. И то, что мы имеем доступ на их рынки, - огромное преимущество и задел на будущее", - акцентировал вице-спикер.

Свою нишу белорусские производители могут занять и на мировом рынке производства экологически чистых продуктов питания. В прошлом году депутаты приняли соответствующий закон, по сути, создав правовые условия для развития этого направления.

По мнению собеседника, поднятые вопросы обеспечения граждан доступным жильем, повышения размера пенсий, подготовки кадров и образования, медицины, спорта и здорового образа жизни также фундаментальны. И их решение находится в одной системе координат с экономическим развитием. Эти направления не в вакууме, каждое из них является действенным элементом для слаженной работы единого механизма - социально-экономического развития страны.

Значительная роль в этом отведена самим людям. "Каждый человек может долго и безуспешно ждать каких-то подарков судьбы. Но к успеху приведет только понимание простой истины: если мы хотим жить лучше, надо повысить качество собственного труда и отношение к делу, развивать технологии. К сожалению, в этом плане многие из нас немного "размагнитились". Рассуждаем много, а работаем не всегда напряженно", - считает заместитель председателя Палаты представителей.

Вместе с тем в стране есть возможности и условия для реализации потенциала, особенно молодых и активных людей. "Необходимо отходить от позиции, что нам должны все дать. Каждый человек может и должен бороться за свой уровень образования, за свои компетенции, за свою квалификацию и тем самым реализовывать себя в реальной жизни", - подытожил Болеслав Пирштук. Это будет только положительно сказываться и на экономике страны, и на уровне жизни отдельно взятого человека.-0-