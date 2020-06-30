Пять новых белорусских троллейбусов пополнили парк общественного транспорта Житомира

30 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Пять новых белорусских троллейбусов появились на маршрутах пассажирского транспорта в украинском Житомире, рассказали корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Украине.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол 30 июня посетил Житомир. Состоялась встреча дипломата с мэром города Сергеем Сухомлиным, на которой стороны обсудили возможности наращивания двустороннего взаимодействия", - отметили в дипмиссии.

В торжественной церемонии запуска на маршруты города пяти троллейбусов модели БКМ-321 приняли участие посол Беларуси, мэр Житомира, директор ТОО "БМК-Украина" Николай Романюк, директор представительства ОАО "УКХ "БКМ" Константин Емельянов, директор Житомирского трамвайно-троллейбусного депо Андрей Нечуйветер. Игорь Сокол вручил водителям ключи от новых троллейбусов.

Переданные городу троллейбусы собраны на базе машинокомплектов "Белкоммунмаш" на ООО "БКМ-Украина" в Луцке. До конца года планируется поставить городу еще 44 троллейбуса.

Состоялись также переговоры белорусского посла с председателем Житомирской областной государственной администрации Виталием Бунечко. Стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества и пути дальнейшего его углубления.

Игорь Сокол пригласил делегацию Житомирской области принять участие в III Форуме регионов Беларуси и Украины, который планируется провести в октябре в Гродно.-0-

Фото посольства Беларуси в Украине