Пять новых резидентов зарегистрированы за январь-июль в СЭЗ "Витебск"

28 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В СЭЗ "Витебск" за январь - июль зарегистрированы пять новых резидентов, сообщили в администрации свободной экономической зоны.

"По итогам работы за 7 месяцев, несмотря на сложности переговорного процесса из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, зарегистрированы в качестве резидентов 5 организаций, в том числе четыре с участием иностранного капитала", - проинформировали в СЭЗ.

В условиях пандемии администрация СЭЗ "Витебск" перестроилась на онлайн-формат общения с иностранными партнерами, активно участвовала в вебинарах и онлайн-встречах. Одни из последних, например, прошли с торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь, деловыми кругами Италии, КНР, Турции, Украины. Кроме того, в формате видеоконференций теперь проходят переговоры и совещания с учредителями иностранных компаний.

По итогам производственно-хозяйственной деятельности за первое полугодие резиденты СЭЗ "Витебск" получили чистую прибыль в размере Br35,9 млн. Количество убыточных организаций снизилось с 20 (по результатам I квартала) до 10 резидентов. При этом в СЭЗ "Витебск" отмечается самый низкий процент убыточных резидентов среди всех СЭЗ республики.

Рост среднемесячной заработной платы предприятий СЭЗ обеспечен на 113,4%, в том числе по резидентам без ведомственной подчиненности - на 108,2%, по ведомственным предприятиям - на 115,1%. Сохраняется положительная динамика по росту объемов производства продукции (111%). По этому показателю СЭЗ "Витебск" занимает 1-е место среди белорусских СЭЗ.

Задание по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе за январь - июнь выполнено не в полном объеме (на 72%), но вместе с тем темп роста к первому полугодию прошлого года составил 170,4%. "Немаловажен и тот факт, что налоги, сборы и платежи, уплачиваемые резидентами СЭЗ в бюджет и внебюджетные фонды, ежегодно увеличиваются", - добавили в администрации свободной экономической зоны.-0-