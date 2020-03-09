Пять новых российских поставщиков отправят в Беларусь в марте около 200 тыс. т нефти без премии

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять небольших российских компаний поставят в Беларусь в марте 200 тыс. т нефти, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Пять новых для нашей страны поставщиков суммарно отправят в Беларусь в марте около 200 тыс. т нефти. Это помимо "Сафмара", у которого в марте 300 тыс. т", - сказал Александр Тищенко.

Он уточнил, что поставки идут по цене без премии, как и добивалась белорусская сторона.

Что касается возможных поставок от этих небольших российских компаний в апреле, то, по словам пресс-секретаря, по этому вопросу еще предстоит работа, которая будет проводиться с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке.

Кроме того, государственная нефтяная компания Азербайджана Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти. В марте также будет поставлено около 160 тыс. т российской нефти без премии, купленной через трейдеров. Суммарный объем поставок на белорусские НПЗ в этом месяце составит около 1 млн т нефти.

Поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.-0-