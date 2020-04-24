Пятьдесят женщин из Брестской области получат средства на развитие своих бизнес-идей

Жительницы Брестской области, чьи идеи вошли в число лучших бизнес-инициатив в рамках социального проекта "Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве"", получат финансирование на приобретение оборудования и расходных материалов для становления собственного бизнеса. Организаторам проекта прислано 89 заявок: от кукольного театра-батлейки, апитерапии, семейной зефирной мастерской, мини-пекарни, гончарной мастерской, ручного ткачества, разведения павлинов до выращивания тыкв, клубники, изготовления сыров.

В рамках глобальной инициативы под названием 5by20 – обеспечить экономические возможности 5 миллионам женщин в мире – в Беларуси развивается социальный проект "Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве". Он стартовал в конце 2019 года и направлен на стимулирование деловой активности женщин Брестской области, проживающих в сельской местности. Инициативу реализует БОО "Отдых в деревне" при поддержке Брестского областного исполнительного комитета. Финансирование осуществляет благотворительный фонд The Coca-Cola Foundation.

В январе-феврале прошла теоретическая часть проекта: бизнес-тренинги по основным трендам, юридическим и финансовым аспектам в сфере агротуризма, ремесленничества и сельского хозяйства. Практикующие менторы и бизнесмены обучили участниц правильно анализировать конкурентную бизнес-среду, эффективно организовывать свою работу, грамотно презентовать бизнес-идеи, создавать и продвигать на рынке товары и услуги, составлять финансовый бизнес-план. Тренинги прошли в Бресте, Малорите, Каменце, Кобрине, Барановичах, Пинске. Всего в них приняло участие около 500 женщин.

С марта теоретическая часть проекта продолжилась в онлайн-формате: уже состоялось 6 вебинаров из 9 запланированных по актуальным темам, посвященным гастрономии и продвижению в социальных сетях.

Полученные в ходе обучения знания участницам пригодились при составлении бизнес-планов своих проектов, которые они отправили на конкурс. Из 89 полученных заявок было отобрано 50 лучших бизнес-инициатив Брестской области. При оценке жюри, в состав которого вошли сотрудники БОО "Отдых в деревне", унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" и Брестского областного исполнительного комитета, учитывало инновационность и креативность идеи, реалистичность реализации, устойчивость проекта, маркетинговую стратегию, использование местных ресурсов.

На начальном этапе реализации инициатив всех победительниц проекта будут консультировать профессиональные эксперты. Планируется, что большинство бизнес-идей будет реализовано к концу 2020 года. Самые успешные новоиспеченные предпринимательницы станут героинями специальных репортажей и расскажут, как они смогли воплотить свои идеи на практике в небольшие сроки.

В ближайшие месяцы организаторы проекта продолжат серию обучающих вебинаров на популярные темы: мастер-классы от хозяев агроусадеб, интервью с известными экспертами в сфере агротуризма и другие. Регистрация на вебинары открыта для женщин Брестчины по ссылке. Летом участниц проекта ждет ознакомительный тур в Гродно.

Информационный партнер проекта – Белорусское телеграфное агентство.