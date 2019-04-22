Пятый контейнерный поезд с белорусской молочной продукцией отправился в Китай

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога продолжает активную работу по наращиванию объемов поставок белорусских товаров в Китай. Так, 20 апреля совместно с ЗАО "Мясо-молочная компания" был отправлен пятый контейнерный поезд с молочной продукцией в Китай. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезд следует по маршруту Колядичи - Туаньцзецунь (Чунцин, КНР). Он сформирован из 41 сорокафутового контейнера с экспортной продукцией ряда белорусских предприятий. Как уточняется, речь, в частности, идет о сухом молоке и сухой молочной сыворотке производства ОАО "Молодечненский молочный комбинат", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", УП "Полоцкий молочный комбинат" и ОАО "Здравушка-милк".

Время в пути до станции назначения составит 12 суток.

Государственное предприятие "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" (БТЛЦ) Белорусской железной дороги совместно с ЗАО "Мясо-молочная компания" осуществило отправку по сухопутному маршруту четырех контейнерных поездов с сухим молоком со станций БЖД в Китайскую Народную Республику. "БТЛЦ созданы все условия по перевозке белорусской экспортной продукции железнодорожным транспортом в Китай, - отмечают в БЖД. - Отправки осуществляются как контейнерными поездами, так и одиночными контейнерами с прицепкой к транзитным контейнерным поездам, что позволяет предоставлять клиентам оптимальные сроки доставки по сравнению с морским транспортом".-0-