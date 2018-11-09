План мероприятий по улучшению инвестклимата на 2019 год формируется в Беларуси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси началось формирование плана мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата на 2019 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства экономики.

Формирование плана предусматривает работу ведомства по созданию комфортных условий для ведения бизнеса и инвестирования. Предложения для включения в этот список должны иметь системный характер и не предполагать предоставление индивидуальных льгот.

Все заинтересованные могут направлять предложения по адресам электронной почты: invest_policy@economy.gov.by и invest@economy.gov.by.-0-