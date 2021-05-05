План по севу кукурузы в Гомельской области выполнили на треть

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области выполнили план по севу кукурузы на треть, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

В эти дни основные силы аграриев сосредоточены на севе кукурузы. В структуре посевных площадей эта культура занимает 35%.

По данным на 5 мая, посеяно более 102,7 тыс. га - свыше трети от запланированного объема. В лидерах Мозырский район, где уже перешагнули медиумный показатель. Во всех районах активно работают в поле. Установившаяся погода благоприятствует.

Всего в юго-восточном регионе кукурузу посеют на 331,7 тыс. га.-0-