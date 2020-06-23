23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. План работы по аккредитации определили в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта по итогам четвертого заседания Совета руководителей органов по аккредитации стран - участниц ЕАЭС.

Повестка включала вопросы, актуальные для развития и совершенствования системы аккредитации на евразийском пространстве. Стороны концептуально одобрили план работы Совета на 2020 год, разработанный белорусской стороной по предложениям органов по аккредитации стран ЕАЭС.

Деятельность Совета в этом году будет акцентироваться на нескольких ключевых блоках. Они касаются разработки предложений по совершенствованию законодательства ЕАЭС в части проблемных вопросов аккредитации, по гармонизации национального законодательства стран ЕАЭС в формировании областей аккредитации, требований к экспертам, процедур рассмотрения жалоб на деятельность аккредитованных органов по оценке соответствия в ЕАЭС, а также по развитию действующих цифровых платформ и созданию новых.

Члены Совета также обсудили вопросы, связанные с взаимными сравнительными оценками, которые являются инструментом достижения равнозначности процедур аккредитации в ЕАЭС. Сейчас дорабатывается проект соответствующей рекомендации Коллегии ЕЭК. В ближайшее время планируется концептуально одобрить проект документа.

Особое внимание было уделено необходимости создать региональную организацию по аккредитации в ЕАЭС, призванную способствовать решению широкого спектра задач. По итогам обсуждений принято решение сформировать детальный план мероприятий (дорожную карту) по созданию евразийской организации по аккредитации, даны поручения сторонам и ЕЭК по проработке организационных вопросов на национальном и наднациональном уровнях.

Участники заседания обозначили свои позиции по приостановке или отмене документов об оценке соответствия, в том числе выданных в других странах ЕАЭС, и на продукцию третьих стран. Речь также шла о взаимодействии между органами по аккредитации и органами госконтроля (надзора), путях решения вопросов, связанных с необоснованной выдачей документов об оценке соответствия.

Заседание прошло в режиме видеоконференции. В 2020 году Беларусь председательствует в нем, а директор Белорусского государственного центра аккредитации Татьяна Николаева возглавляет Совет руководителей органов по аккредитации стран ЕАЭС. В мероприятии также приняли участие министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко и представители Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК, руководители национальных органов по аккредитации Армении, Казахстана, Кыргызстана и России.

Для оперативного рассмотрения вопросов и принятия по ним результативных решений стороны поддержали предложение председателя Совета о возможном проведении дополнительных заседаний. Следующее запланировано на середину июля.-0-