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26 августа 2020, 17:26

План выполнения рекомендаций МАГАТЭ по ядерно-энергетической инфраструктуре готовится в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовится национальный план по выполнению предложений и рекомендаций, полученных от миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексной оценке ядерно-энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"В марте нынешнего года миссия МАГАТЭ провела комплексную оценку национальной ядерно-энергетической инфраструктуры Беларуси. Отчет по результатам этой работы размещен в открытом доступе на сайте агентства, что демонстрирует открытость нашей страны в вопросах реализации национальной ядерной энергетической программы, - подчеркнули в Минэнерго. - Ведется работа по формированию проекта национального плана по выполнению предложений и рекомендаций, полученных по итогам указанной миссии".

Принципиальная позиция Беларуси заключается в развитии всестороннего партнерства с МАГАТЭ, добавили в Минэнерго. "Эта авторитетная международная организация оказывает нашей стране консультационную и экспертную поддержку, методологическую и техническую помощь по национальной ядерной энергетической программе, в том числе по вопросам создания нормативной правовой базы в области ядерной энергетики, энергетического планирования, подготовки кадров и другим", - отметили в пресс-службе.

В период с 2012 по 2020 год Беларусь посетили ключевые миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих свою первую АЭС: по оценке национальной ядерно-энергетической и регулирующей инфраструктуры, площадки с учетом внешних воздействий, аварийной готовности и реагированию, а также учету и контролю ядерных материалов, анализу эксплуатационной безопасности. Эксперты МАГАТЭ неоднократно подтверждали безопасность Белорусской атомной электростанции. Их рекомендации и предложения учтены при формировании национальных программ и планов, связанных со строительством БелАЭС.

Кроме того, принято решение о приглашении миссии МАГАТЭ по физической защите ядерного материала. Соответствующее приглашение направлено в секретариат агентства.

Беларусь является членом Международного агентства по атомной энергии с момента его создания - 29 июля 1957 года. Страна трижды была членом Совета управляющих агентства. С 2015 года Белорусская АЭС ежегодно представляет собственную экспозицию на генеральной конференции МАГАТЭ.-0-

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