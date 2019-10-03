3 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Планируется подписание контрактов на поставку более сотни троллейбусов для городов Украины. Об этом сообщил сегодня посол Беларуси в Украине Игорь Сокол на восьмом заседании украинско-белорусского консультативного совета делового сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"В международных тендерах по обновлению парка городской техники в Украине принимают активное участие МАЗ и "Белкоммунмаш". В текущем году уже поставлены крупные партии автобусной техники в Запорожье, Николаев, начаты поставки пассажирской техники в Мариуполь, Ивано-Франковск. Сегодня будет подписан контракт на поставку для Житомира 49 троллейбусов "Белкоммунмаш". К инвестиционному форуму, который состоится в Мариуполе в октябре 2019 года под эгидой главы украинского государства, будут полностью поставлены в Мариуполь 64 автобуса МАЗ и готовится к подписанию контракт на поставку 72 троллейбусов "Белкоммунмаш".

"Знаем также о крупных контрактах на закупку грузовых вагонов у Крюковского вагоностроительного завода для БЖД и "Беларуськалия", - отметил дипломат.

Игорь Сокол подчеркнул уникальность площадки консультативного совета и II Форума регионов Беларуси и Украины, так как у представителей бизнеса есть возможность пообщаться практически со всеми руководителями регионов двух стран, с большей частью правительства Беларуси. "Думаю, что эта уникальность должна дать свой эффект", - добавил он.-0-