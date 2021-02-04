Планов введения единой валюты в ЕАЭС нет, эта тема не обсуждается - министр ЕЭК

4 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Планов введения единой валюты в Евразийском экономическом союзе нет, данная тема не обсуждается из-за отсутствия необходимых предпосылок. Об этом заявил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков сегодня во время онлайн-пресс-конференции из Алматы, где 5 февраля пройдет заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

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