Плата за право заключения договоров аренды земельных участков в Беларуси может быть снижена

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси может быть снижена плата за право заключения договоров аренды земельных участков. Соответствующий проект постановления Совмина "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 года №462", которым регулируются отношения в области использования и охраны земель, вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проект документа устанавливает новую шкалу коэффициентов к кадастровой стоимости земельных участков для определения платы за право заключения договоров аренды участков, предоставляемых без проведения аукциона на право заключения таких договоров.

В настоящее время коэффициенты к кадастровой стоимости для расчета платы распределяются от 0,032 для 1 года аренды до 0,5 для 99 лет аренды таким образом, что с увеличением срока аренды шаг между коэффициентами сокращается. То есть чем меньше срок аренды участка, тем вносится большая плата в расчете на один год аренды. Проект постановления устанавливает максимальный размер коэффициента 0,25 для срока аренды участка в 99 лет и равномерный (линейный) шаг между смежными коэффициентами на всем протяжении шкалы. Таким образом, в целом размер платы уменьшается в два раза и в расчете на один год аренды будет одинаков (0,0025 от кадастровой стоимости) независимо от срока аренды.

Предполагается, что принятие постановления позволит уменьшить взимаемую плату за право заключения договоров аренды земельных участок, предоставляемых без проведения аукциона, а также начальную цену права заключения договоров аренды земельных участков в случае их предоставления по результатам проведения аукциона. Это будет способствовать повышению привлекательности предметов аукционов и активности их потенциальных участников, а также заключению договоров на длительный срок.

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