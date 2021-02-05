Плательщиками транспортного налога будут более 2 млн белорусов

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плательщиками транспортного налога будут более 2 млн физлиц. Такую оценку озвучил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании коллегии МНС, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году основная масса плательщиков - физических лиц (а это, по нашим оценкам, более 2 млн человек) - будет уплачивать авансовый платеж. Планируется, что его исчисление будет проведено централизованно на уровне Министерства по налогам и сборам. И здесь актуальным является вопрос качества и достоверности сведений, предоставляемых другими госорганами", - подчеркнул Сергей Наливайко.

Извещения на уплату транспортного налога будут ежегодно направляться каждому плательщику - физическому лицу - по почте или в личный кабинет плательщика. Министр поручил активнее рассказывать о преимуществах личного кабинета плательщика. Пока количество личных кабинетов физлиц не превышает 900 тыс., в то время как транспортный налог предстоит уплачивать более 2 млн белорусов.

Планируется, что к концу I квартала сведения о зарегистрированных авто и их владельцах будут загружены в автоматизированную информсистему "Расчет налогов". Сведения о транспортных средствах хотят также разместить в личных кабинетах плательщиков, чтобы они могли оперативно с ними ознакомиться и при необходимости обратиться в органы ГАИ для корректировки. Например, снять с учета автомобиль, непригодный к эксплуатации, разыскать людей, которые пользуются машинами по доверенности.-0-

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