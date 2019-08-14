Платежные кольца PayRing от Белагропромбанка становятся новой свадебной традицией

Слоган Белагропромбанка "Традиции будущего" на днях получил неожиданное воплощение. Молодожены Александр и Ольга Шалины из города Горки Могилевской области во время церемонии бракосочетания обменялись платежными кольцами PayRing Белагропромбанка.

Мы попросили чету Шалиных поделиться с нами своими впечатлениями и рассказать, как они пришли к идее использовать инновационный гаджет в таком традиционном обряде, как заключение брака.

Удивительно, но Александр формально не принадлежит к поколению миллениалов, которым традиционно приписывают повышенный интерес к гаджетам, современным технологиям и инновациям. Тем не менее он очень современный и мобильный человек, в свои 42 года успевший поработать в сфере организации праздников, концертов, свадеб и торжественных мероприятий в Беларуси, России, Польше и Ирландии. Даже со своей будущей женой он познакомился через интернет.

Свадьбу Александр и Ольга решили провести на родине жениха – в Горках, в одной из местных агроусадеб, и оформить ее в яблочном стиле – августовский яблочный урожай оказался весьма кстати. Одна из оригинальных идей свадебной церемонии – обмен молодоженов кольцами – не простыми, не золотыми, а… платежными!

– Эта идея родилась, когда я работал в Ирландии и увидел в новостях сюжеты о платежных кольцах. Я подумал – какая практичная вещь! Мне ведь довелось много работать в ресторанах и объектах сервиса по всему миру, и не раз сталкивался с проблемными ситуациями при оплате услуг – люди теряют и забывают карточки. А кольцо – вот оно, всегда с тобой! – делится Александр.

Увидев в июле в белорусских СМИ упоминания о продажах платежных колец Белагропромбанка, Александр тут же принял решение воспользоваться этим предложением и заказал черное кольцо RayRing для себя и белое – для невесты:

– Я человек творческий, люблю разные фишки, и решил, что моя свадьба будет оригинальной. Жена меня поддержала – она часто путешествует по Европе, и тоже оценила практичность и удобство платежных колец. Это прорыв в банковских услугах. В Европе такого еще нет.

Александр и Ольга отметили, что платежные кольца стали для них не просто практичным подарком друг другу, с ними свадьба приобрела совершенно новое, необычное и современное звучание.

– Я часто провожу свадьбы, поэтому быстро придумал, как обыграть платежные кольца в традиционных свадебных конкурсах и играх. Предложил нашему ведущему провести игру по сбору денег на мальчика и девочку безналичными переводами на расчетные счета, к которым привязаны кольца молодоженов. На экране в режиме онлайн отслеживалось, как пополнялись счета. Победила девочка! А еще провели известную детскую игру «Колечко, колечко выйди на крылечко» – проигравший пополнял счет молодоженов. Друзьям идеи очень понравилисс. Вся молодежь была только за! А вот родителям не очень. Они ведь еще только карточками недавно научились пользоваться. Но были удивлены. Считаем, что это нововведение ничем не помешает традициям, такие кольца можно дарить вместе с привычными украшениями. Или в будущем выпустить именно обручальные модели с золотом или драгоценными камнями.

Пример супружеской четы Шалиных хорошо демонстрирует, как современные платежные гаджеты и финансовые инструменты могут стать удобной и практичной частью нашей жизни. В этом суть удачных инноваций – делать нашу жизнь проще и удобнее, дарить нам положительные эмоции. Как подтверждает Ольга Шалина, Белагропромбанку с платежными кольцами PayRing это удается:

– Впечатления отличные, керамика стильная. Пользуемся ими часто, бывает – просто впопыхах выбежали куда-то в магазин, забыли карту и кошелек, а колечко с собой, на пальчике. Выручить может всегда. Да и привыкаешь уже, чувствуешь, что чего-то не хватает, если сняла колечко.

Фотографии Алексея Хмаренкова

Справочно:

Платежные кольца PayRing предлагаются Белагропромбанком с июля 2019 года. Кольца созданы на базе банковской платежной карточки Visa Gold и являются ювелирными изделиями со встроенным бесконтактным чипом стандарта EMV особой конфигурации. Не боятся влаги и нагрузок. С ними можно заниматься спортом и даже плавать. Кольца выпускаются в 4 цветах (черный, белый, розовый и синий) самых ходовых размеров от 16 до 24.

Платежным кольцом PayRing можно совершать безопасные бесконтактные платежи по всему миру, совершать платежи в интернете, снимать наличные денежные средства в пунктах выдачи наличных и банкоматах, принимающих бесконтактные карточки. Для совершения оплаты платежное кольцо PayRing необходимо просто поднести к терминалу.

Кольца PayRing выпускаются как к новым, так и к уже открытым в Белагропромбанке счетам, включая зарплатные, в любой валюте , Платежное кольцо можно пополнять Р2Р-переводами на сайте банка, в мобильном банкинге, а также через устройства самообслуживания банка.

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