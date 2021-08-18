Плодоовощную продукцию начали продавать через БУТБ

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация плодоовощной продукции началась на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.





"В целях повышения эффективности закупок продукции сельского хозяйства, обеспечения справедливого ценообразования, а также создания благоприятных условий для развития конкуренции в данном сегменте товарного рынка на Белорусской универсальной товарной бирже началась реализация плодоовощной продукции для нужд розничных торговых сетей и предприятий пищевой промышленности. Работа по формированию на биржевой площадке пула поставщиков еще не завершена, тем не менее уже совершены первые сделки на общую сумму более Br1 млн", - рассказал Роман Янив.





По его словам, торги плодоовощной продукцией - это новый проект биржи, который, с одной стороны, позволит компаниям-переработчикам максимально оперативно закупать необходимое им сырье, а с другой - облегчит отечественным производителям выход на внешние рынки. "Чтобы как можно быстрее начать торговлю новым видом товаров, было решено организовать продажу фруктов и овощей в рамках секции промышленных и потребительских товаров. В отличие от классических товарных секций торги здесь проводятся не по расписанию, а по мере поступления заявок от продавцов и покупателей", - отметил пресс-секретарь.





Роман Янив подчеркнул, что интерес со стороны участников рынка есть. Об этом свидетельствуют две первые сделки, зарегистрированные в торговой системе. Это закупка вишни на сумму Br310,5 тыс. и персиков - на Br758,4 тыс. "Кроме того, сейчас на бирже организуются торги по закупке чернослива, а также размещены заявки на продажу томатов на экспорт. Не исключено, что после того, как сформируется достаточно широкий круг постоянных участников, биржевая торговля овощами и фруктами перейдет в формат сессионных торгов по аналогии с другими товарами сельскохозяйственной группы", - добавил он.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-