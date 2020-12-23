По госпрограмме на развитие инфраструктуры пунктов пропуска до 2025 года направят Br234,3 млн

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реализацию государственной программы "Инфраструктура пунктов пропуска на Государственной границе Республики Беларусь" на 2021-2025 годы предполагается направить более Br234,3 млн. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 21 декабря 2020 года №749, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Мероприятия программы будут финансироваться за счет собственных средств, займа Европейского инвестиционного банка, международной технической помощи.

Программа разработана для ускорения прохождения госграницы Беларуси участниками внешнеэкономической деятельности и физлицами, улучшения условий для ее пересечения, реализации транзитного потенциала Беларуси.

В документе запланировано 21 мероприятие, в том числе реконструкция автодорожных пунктов пропуска "Брест", "Козловичи", "Берестовица", "Новая Гута" и др., оснащение автодорожных пунктов пропуска тремя стационарными инспекционно-досмотровыми комплексами, улучшение инфраструктуры пограничного перехода "Патерниеки" (Латвия) и "Григоровщина" (Беларусь).

Ответственным заказчиком и заказчиком программы определен Государственный таможенный комитет.-0-