По итогам VI Форума регионов Беларуси и России будет заключено контрактов на сумму не менее $550 млн

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. По итогам VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге будет заключено контрактов на сумму не менее $550 млн. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коммерческих контрактов будет заключено на сумму не меньше, чем $550 млн. Это действительно серьезный вклад", - отметил Михаил Мясникович.

Кроме того, во время форума подписано 84 соглашения о сотрудничестве, в том числе в гуманитарной сфере.

Белорусская сторона, подчеркнул Михаил Мясникович, довольна результатами. "Мы действительно приобрели достаточно много", - добавил председатель Совета Республики.-0-