По итогу меры поддержки экономики будут исчисляться в несколько процентов ВВП - Матусевич

26 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Меры поддержки белорусской экономики по итогу будут исчисляться в несколько процентов ВВП. Об этом в эфире СТВ сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, сообщает БЕЛТА.

Замминистра отметил, что утвержденные 24 апреля меры поддержки экономики на фоне мировой эпидемиологической ситуации не будут финальными. "Думаю, что по итогу, когда все это сложится, меры поддержки будут исчисляться в несколько процентов от ВВП – это очень серьезная цифра", - сказал Дмитрий Матусевич.

Он пояснил, что указ №143 готовился пакетным принципом, и под него еще выйдет ряд подзаконных актов. "Некоторые министерства, например Министерство энергетики, приняли даже локальные акты, о которых они широко не распространяются, но они направлены на бизнес. Кроме этого, в правительстве также был рассмотрен на заседании президиума второй пакет мер, и уже готовится третий. Стратегия основная такова, что теперь, после принятия такого широкого спектра мер, мы пойдем точечно", - подчеркнул замминистра.

Например, Министерство спорта и туризма сейчас уже подготовило проект указа по туристической деятельности. По мнению Дмитрия Матусевича, так должен поступить каждый госорган. По словаи замминистра, в Минэкономики поступает очень много документов разного субординационного уровня, которые также направлены на поддержку бизнеса.-0-